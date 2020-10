Aantal elektrische auto’s ten opzichte van snelladers: ligt hier een kans?

De Nederlandse overheid gaat investeren in de toekomst van elektrisch rijden. De ruim 233.000 elektrische auto’s die eind augustus 2020 nog op de weg reden, worden er naar verwachting alleen maar meer. Wordt het dan niet tijd om als tankstation ook te investeren in de toekomst van elektrisch rijden?



Elektrische auto’s stoten geen broeikasgassen uit. Dit is dan ook de reden dat alle nieuwe auto’s die vanaf 2030 op de markt komen emissievrij moeten zijn. Dat is in het nieuwe klimaatakkoord afgesproken. Daarom geeft de overheid tot € 4.000,- subsidie voor de aanschaf van een 100% elektrische auto. Elektrisch rijden is de toekomst. Voor onder andere tankstations biedt dit mooie kansen.



Investeren in de toekomst



Momenteel bestaat het aanbod van tankstations voornamelijk uit de reguliere, fossiele brandstoffen. Met de aankoop en aanleg van een snellader, kunnen tankstationhouders een nieuwe klantengroep aanboren. Snelladers hebben een laadvermogen tot wel 300kW, wat betekent dat een consument na vijf minuten laden weer 100 kilometer kan rijden.



Duurzaam geld verdienen



Duurzaamheid; het wordt gedefinieerd als een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoefte van de huidige generatie, zonder de behoeftes van volgende generaties in gevaar te brengen. Investeren in een snellader maakt het dus mogelijk om duurzaam geld te verdienen.



Het verdienmodel



De aanschaf van een snellaadpaal vergt een investering, maar deze verdient zich ook terug. Tankstationhouders kunnen zelf een starttarief, tarief per minuut of kWh-tarief in te stellen. Er bestaan zelfs snelladers die geheel in eigen huisstijl samengesteld kunnen worden, waarbij de mogelijkheid bestaat om gepersonaliseerde advertenties in het display weer te geven. Als hier een lekkere bak koffie afgebeeld staat, levert dit wellicht nog nieuwe klanten op in de pompshops