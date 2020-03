Publiek Denken lanceert podcasts over energietransitie

Uitgever Publiek Denken lanceert haar eerste podcast. In deze eerste editie spreken Rinie van Est, wetenschapper bij het Rathenau Instituut, en Jacqueline van Dongen, wethouder van Zwijndrecht over het creëren van duurzaam draagvlak voor de energietransitie.



De podcast maakt deel uit van een serie van vijf afleveringen waarin wetenschappers, ambtenaren en experts op zoek gaan naar draagvlak en acceptatie van de energietransitie. De serie is een coproductie van Publiek Denken en DuurzaamDoor.



In de podcasts worden verschillende verrassende invalshoeken genomen, zoals het belang van emotionele deliberatie in de energietransitie of hoe conflict juist bij kan dragen aan breder draagvlak. Ter afsluiting van de serie organiseert Publiek Denken een dialoogtafel, waarbij deskundigen discussiëren over de thema’s die behandeld zijn in de essayreeks. De eerste aflevering van ‘Een zoektocht naar draagvlak’ gaat 5 maart online en is te beluisteren via de website van Publiek Denken.



Nieuwe avonturen



In 2020 zal Publiek Denken met verschillende podcasts en andere vormen van storytelling nog meer inspiratie en reflectie bieden aan overheidsprofessionals en eenieder die geïnteresseerd in de publieke sector.



Hoofdredacteur Asha Narain is verheugd over de nieuwe weg die Publiek Denken inslaat. ‘Als uitgever is het belangrijk om te blijven innoveren,’ weet Narain. ‘Met audiovormen als podcasts en storytelling kunnen we niet alleen een breder publiek bereiken, ook bieden we de mogelijkheid nog actiever discussie te voeren over allerlei relevante thema’s in de publieke sector. Door kundige en inspirerende experts aan het woord te laten, blijven we zo bijdragen aan een betere overheid. We zijn heel blij en gemotiveerd om dit nieuwe avontuur samen met DuurzaamDoor aan te gaan.’