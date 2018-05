Festival en klassiek concert zelfde statussymbool als auto en horloge

Het festivalseizoen staat voor de deur en dit blijkt voor velen een ideale mogelijkheid om het eigen imago flink op te vijzelen. Nog meer dan festivals zijn het klassieke concerten waarbij de bezoekers pronken met het cultuurbezoek om de eigen status en identiteit op te poetsen. Dit blijkt uit de zevende editie van het Cultuursector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 3.450 volwassen Nederlanders. De speciale onderzoekseditie van 2018 is met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Universiteit Twente (UT) ontwikkeld. Het Anne Frank Huis is wederom de Nederlandse cultuurorganisatie met de sterkste reputatie.



- Museumsector scoort beter dan ooit dankzij grote tentoonstellingen, maar wordt kwetsbaarder



- Heineken Music Hall verliest helft van zijn merkwaarde door naamswijziging in AFAS Live



- Bløf al 12 jaar populairste band; Metropole Orkest gesubsidieerde gezelschap met sterkste imago



Bezoek festival en klassiek concert vooral voor opkrikken imago



‘Niet alleen door de aanschaf van auto’s en horloges, maar ook met het cultuurbezoek willen mensen aan hun omgeving laten zien wie ze zijn en wat hun status is. Dankzij sociale media zijn de kansen om met cultuurbezoek te showen sterk toegenomen’, verklaren UvA-professor Fred Bronner en UT-professor Robert de Hoog. Eerder deden de twee professoren vergelijkbaar onderzoek in de vakantiemarkt. ‘De vakantiekeuze blijkt vaak nog sterker gestuurd door het effect op de sociale omgeving dan bij cultuurbezoek. Alleen bij klassieke concerten speelt het uiten van je persoonlijkheid een nog grotere rol dan bij vakanties en bij festivalbezoek is het belang even groot.’



De professoren hebben ook een advies voor de culturele organisaties: ‘Culturele organisaties kunnen van dit onderzoek leren hoe belangrijk het is om bezoekers te stimuleren om hun ervaringen met anderen te delen. Bijvoorbeeld door museumbezoekers toe te staan een selfie te maken bij de topstukken, waarna ze deze kunnen delen op sociale media. Maar er zijn nog vele andere groeikansen: exclusiever profileren van cultuurbezoek, meer benadrukken van de sociale impact van dit bezoek op de omgeving, de bezoeker het aanbod zelf meer laten samenstellen (zoals bij festivals met blokkenschema’s) en de bezoeker meer laten participeren (zoals bij concerten met klappen).’







Top-6 statusverhoging door cultuurbezoek*



1. Klassiek concertbezoek



2. Festivalbezoek



3. Theaterbezoek



4. Museumbezoek



5. Bioscoopbezoek



6. Popconcertbezoek



Top-6 identiteit-versterking door cultuurbezoek*



1. Klassiek concertbezoek



2. Festivalbezoek



3. Popconcertbezoek



4. Museumbezoek



5. Theaterbezoek



6. Bioscoopbezoek



*Ranglijst op basis van 9 vragen die over status- en identiteit-demonstratie zijn gesteld onder de bezoekers van de betreffende cultuurvormen. Bron: Cultuursector Merkenonderzoek 2018



Parade favoriet onder statusverhogers, IFFR bij identiteitsversterkers



Onder de festivalbezoekers die op zoek zijn naar statusverhoging heeft het rondreizende theaterfestival Parade de hoogste waardering. Het Rotterdamse filmfestival IFFR scoort het best onder degenen die met het festivalbezoek hun identiteit willen tonen aan de omgeving.



Favoriete festivals voor bezoekers die hun status willen verhogen*



1. Parade



2. IDFA



3. North Sea Jazz Festival



Favoriete festivals voor bezoekers die hun identiteit willen versterken*



1. IFFR



2. Parade



3. Pinkpop



*Ranglijst op basis van waardering onder festivalbezoekers die het festivalbezoek het belangrijkste vinden voor statusverhoging c.q. identiteitsversterking. Bron: Cultuursector Merkenonderzoek 2018



Museumsector scoort beter dan ooit dankzij grote tentoonstellingen, maar wordt kwetsbaarder



De Nederlandse museumsector heeft er niet eerder zo goed voorgestaan. Maar liefst 25 museale instellingen hebben inmiddels een nationale uitstraling. Bij de vorige meting van 2016 waren dit nog twintig musea. ‘Alle musea die in de afgelopen twee jaar tot de selectie van Nederlandse topmusea zijn toegetreden, hebben hun groei te danken aan spraakmakende tentoonstellingen. Het Noordbrabants Museum, dat in 2016 ruim 400 duizend bezoekers trok voor de Jeroen Bosch-tentoonstelling, is hiervan hét grote voorbeeld’, aldus merkadviseur Hendrik Beerda.



‘De nieuwe tentoonstellingstrend heeft echter ook een keerzijde: als een museum even geen toptentoonstelling heeft, is het ook snel vergeten. Zo nam Paleis Het Loo, met zijn succesvolle royalty-tentoonstellingen, in 2016 nog de derde plaats in op de ranglijst van sterkste museummerken. Twee jaar later is de gemiddelde Nederlander het museum vergeten, nu er geen tentoonstellingen zijn vanwege verbouwing.’



Alle musea met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2016)*



1. (1) Anne Frank Huis



2. (2) Rijksmuseum Amsterdam



3. (4) Van Gogh Museum



4. (5) Het Spoorwegmuseum



5. (6) Kröller-Müller Museum



6. (7) Nederlands Openluchtmuseum



7. (9) Het Scheepvaartmuseum



8. (10) Stedelijk Museum Amsterdam



9. (8) Naturalis



10. (11) Tropenmuseum



11. (12) Mauritshuis



12. (13) NEMO Science Museum



13. (-) Hermitage Amsterdam



14. (14) Museum Boijmans Van Beuningen



15. (15) Frans Hals Museum



16. (-) Rijksmuseum van Oudheden



17. (16) Museum Het Rembrandthuis



18. (18) Kunsthal Rotterdam



19. (17) Groninger Museum



20. (19) Gemeentemuseum Den Haag



21. (-) Teylers Museum



22. (20) Drents Museum



23. (-) Het Noordbrabants Museum



24. (-) Van Abbemuseum



25. (-) Museum de Fundatie



*Ranglijst op basis van merkkracht (= gemiddelde van naamsbekendheid, merkwaardering en merkbinding). Bron: Cultuursector Merkenonderzoek 2006 en 2018



Heineken Music Hall verliest helft van zijn merkwaarde door naamswijziging in AFAS Live



Dat naamswijziging een enorm effect kan hebben op de reputatie van een merk is duidelijk zichtbaar bij de Heineken Music Hall (HMH). Terwijl de HMH twee jaar geleden nog de vijfde positie innam op de ranglijst van sterkste podiummerken, staat AFAS Live nu op plaats 17. ‘Door het wegvallen van sponsor Heineken was het podium genoodzaakt de naam te veranderen. Met de wijziging in AFAS Live is de helft van de merkwaarde in rook opgegaan. Niet alleen de naamsbekendheid is gekelderd, maar ook op de andere twee pijlers van merkkracht, waardering en binding, moet het merk weer opnieuw beginnen. Het zal zeker jaren duren voordat dit verlies is goedgemaakt en de kans is zelfs groot dat dit nooit gaat lukken’, verklaart adviseur Beerda.



Top-10 podia met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2016)*



1. (4) Ziggo Dome



2. (3) Koninklijk Theater Carré



3. (2) Rotterdam Ahoy



4. (1) Amsterdam ArenA



5. (6) GelreDome



6. (7) Paradiso



7. (8) Het Concertgebouw



8. (11) Luxor Theater Rotterdam



9. (9) DeLaMar Theater



10. (12) Melkweg



*Ranglijst op basis van merkkracht (= gemiddelde van naamsbekendheid, merkwaardering en merkbinding). Bron: Cultuursector Merkenonderzoek 2006 en 2018



Bløf al 12 jaar populairste band; Metropole Orkest gesubsidieerde gezelschap met sterkste imago



Dat de muzieksmaak van de Nederlander stabiel is, toont de top-3 van populairste bands aan. Al twaalf jaar is deze dezelfde. Bløf is bij de Nederlandse bevolking sinds de eerste meting van het Cultuursector Merkenonderzoek de populairste band, gevolgd door Golden Earring en De Dijk. Terwijl het Metropole Orkest in 2006 nog niet zichtbaar was bij de gemiddelde Nederlander, is het nu het populairste gesubsidieerde gezelschap, gevolgd door het Koninklijk Concertgebouworkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest.



Top-5 populairste gezelschappen in 2018 (+ positie in 2006)*



1. (1) Bløf



2. (2) Golden Earring



3. (3) De Dijk



4. (-) Racoon



5. (4) DI-RECT



Top-5 populairste gesubsidieerde gezelschappen in 2018 (+ positie in 2006)*



1. (-) Metropole Orkest



2. (3) Koninklijk Concertgebouworkest



3. (-) Nederlands Philharmonisch Orkest



4. (1) Het Nationale Ballet



5. (4) Scapino Ballet Rotterdam



*Ranglijst op basis van merkkracht (= gemiddelde van naamsbekendheid, merkwaardering en merkbinding). Bron: Cultuursector Merkenonderzoek 2006 en 2018



Anne Frank Huis wederom de cultuurorganisatie met de sterkste reputatie



Al jaren is het Anne Frank Huis de cultuurorganisatie met het grootste draagvlak. De enige organisatie die recent tot de top-10 van sterkste cultuurmerken is toegetreden is de Amsterdamse Ziggo Dome, die nu de vierde plaats inneemt. Van de top-10 organisaties zijn er zeven in Amsterdam gevestigd.



Top-10 cultuur aanbiedende organisaties met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2016)*



1. (1) Anne Frank Huis



2. (2) Pathé



3. (3) Rijksmuseum Amsterdam



4. (11) Ziggo Dome



5. (4) Pinkpop



6. (10) Koninklijk Theater Carré



7. (9) Rotterdam Ahoy



8. (7) Van Gogh Museum



9. (6) Amsterdam ArenA



10. (8) Het Spoorwegmuseum



*Ranglijst op basis van merkkracht (= gemiddelde van naamsbekendheid, merkwaardering en merkbinding). Bron: Cultuursector Merkenonderzoek 2006 en 2018



Onderzoek onder 3.450 respondenten



Voor het onderzoek zijn 3.450 respondenten in twee fasen ondervraagd. Eerst is de spontane bekendheid van alle organisaties en professionals in de Nederlandse cultuursector onderzocht. Daarna is voor de 150 bekendste namen in detail navraag gedaan naar hun geholpen bekendheid, waardering, binding, merkpersoonlijkheid, merkprestatie, bezoek/aankoop(intentie) en groeipotentie. Elk merk is op 40 factoren onderzocht.