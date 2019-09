Jonge Tibetanen roepen politiek op Tibet terug op de kaart te zetten

Persbericht – Amsterdam 5 september 2019



Jonge Tibetaanse Nederlanders roepen Nederlandse parlementsleden op Tibet terug op de kaart te zetten, voorafgaande aan de hoorzitting in de Tweede Kamer over de Nederlandse China strategie



AMSTERDAM - Jonge in Nederland geboren of getogen Tibetanen roepen buitenlandwoordvoerders van de politieke partijen op om Tibet terug op de politieke agenda te zetten, voorafgaande aan het rondetafel gesprek over de China notitie op 9 september aanstaande. https://www.youtube.com/playlist?list=PLYWSjCVuPoR7AQYPdHrdOSLie7NUKGH_y



Tibet wordt niet 1 keer genoemd in de China notitie die Minister Blok op 15 mei presenteerde.



Tibet beslaat een kwart van China en is al 60 jaar door China bezet. Met geavanceerde surveillance technologie, gezichtsherkenning en de inzet van politie en burgerinformanten voert China in Tibet een schrikbewind van absolute controle over het denken, doen en laten van Tibetanen. Miljoenen Chinezen zijn naar Tibet verhuis, de Tibetaanse identiteit wordt volledig gewist en het land is hermetisch van de buitenwereld afgesloten.



Op 6 juli, de 84ste verjaardag van de Dalai Lama, riepen 32 prominente Nederlanders, waaronder Adriaan van Dis en Erica Terpstra, de regering op het zwijgen over Tibet te doorbreken en aan te dringen op hervatting van de dialoog met de Dalai Lama.



Tsering Jampa, algemeen directeur van de International Campaign for Tibet, zal op 9 september de Vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken toespreken.



“De vernietiging van de Tibetaanse identiteit, religie en het Tibetaanse ecosysteem gaat Nederland aan. Omdat het haaks staat op onze opvattingen over waarden en mensenrechten. Daarom moet Tibet een plek krijgen in de Nederlandse China-strategie. Tibet is pas verloren als wij zwijgen.”