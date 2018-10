Statiegeldactie levert 35.000 euro op voor onderzoek naar spierziekten

Supermarktketen Dirk van den Broek heeft in de maanden september en oktober een statiegeldactie georganiseerd voor het Prinses Beatrix Spierfonds. De actie heeft € 35.020,82 opgeleverd. Dit geld komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.



Benjamin (2 jaar) was het boegbeeld van de actie en stond op alle posters en inzamelzuilen in de supermarkten. Hij ontvangt uit handen van Rob Roskam, manager winkelinrichting Dirk van den Broek, een cheque van maar liefst € 35.020,82. Benjamin heeft het Guillain-Barré syndroom (GBS). Een spierziekte die plotseling opkomt, waarbij de spieren binnen enkele dagen hun kracht verliezen. De symptomen verergeren zo snel dat mensen binnen een dag totaal verlamd kunnen raken. Er is nog veel onbekend over deze spierziekte, daarom is wetenschappelijk onderzoek hard nodig. Met de opbrengst van de statiegeldactie kan het Prinses Beatrix Spierfonds meer onderzoek doen naar spierziekten.



“Voor het zesde jaar op rij zet de Dirk van den Broek en haar klanten zich in voor mensen zoals Benjamin. Wij zijn ontzettend blij met de opbrengst van deze landelijke statiegeldactie, dank aan alle mensen die hun bonnetje hebben gedoneerd”, aldus Jan-Ite de Ruijter, directeur Prinses Beatrix Spierfonds.



Over het Prinses Beatrix Spierfonds



Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich al meer dan 60 jaar in voor alle 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. We kunnen dit alles doen dankzij donaties en inzet van vrijwilligers.



Dirk



Het familiebedrijf Dirk van den Broek omvat 121 winkels met een kwaliteitsdiscountformule. De winkels zijn gevestigd in Noord- en Zuid Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel, Friesland, en Zeeland. Kijk voor meer informatie op www.dirk.nl



De supermarktketen is sinds 1 januari 2009 onderdeel van Detailresult Groep NV. Detailresult Groep NV heeft behalve diverse supermarktformules ook eigen productiebedrijven, diverse distributiecentra, verscentrales en transport. Tot slot zijn er aan het bedrijf gelieerde tuincentra en slijterijen. Kijk voor informatie op detailresult.nl