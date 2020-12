Collecte Spierfonds haalt ruim €1,25 miljoen op

Van 6 tot en met 12 september gingen vrijwilligers van het Spierfonds door heel het land op pad met een collectebus. Samen hebben zij een prachtige opbrengst van € 1,25 miljoen opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.



“Vanwege het coronavirus was het dit jaar een grote uitdaging om de collecte te organiseren. Los van al het persoonlijke leed dat de coronacrisis veroorzaakt, is het bijna onmogelijk een collecte te organiseren als binnen blijven en afstand houden het advies is. Hierdoor gingen niet alle collectanten dit jaar op pad, maar de vrijwilligers die gecollecteerd hebben, werden figuurlijk met open armen ontvangen. Ik waardeer ieders inzet en bedank alle collectanten en gulle gevers van harte. Samen hebben we ons weer ingezet voor de strijd tegen spierziekten!”, aldus Joanna van Drongelen, hoofd collecte- & vrijwilligersorganisatie Prinses Beatrix Spierfonds.



Spierziekten



Er zijn wel 600 verschillende spierziekten. Ze zijn vaak erfelijk, soms dodelijk, en allemaal werken ze verlammend op de spieren. Je spieren heb je nodig voor alles: van lachen, lopen, drinken en plassen, tot zitten en ademen. Een ziekte die de spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee ook het hele leven van een persoon aan.



Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten. We financieren, sturen en stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling voor de 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. Het geld hiervoor brengen we bijeen met de hulp van duizenden mensen. Mensen die van dichtbij weten wat de vernietigende impact van een spierziekte is, en vele, vele anderen die zich ieder op hun eigen manier inzetten tegen spierziekten. Door te geven, te collecteren, te delen en in actie te komen.