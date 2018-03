Van Dorp breidt koel- en koudetechniek uit met overname Abo Klimaat

Van Dorp heeft overeenstemming bereikt over de overname van Abo Klimaat te Soest. Met deze overname voegt Van Dorp opnieuw een bedrijf toe met expertise op het gebied van koel- en koudetechniek. Van Dorp verstevigt hiermee haar strategische positie in dit segment. Tevens kan zij haar klanten in de regio Midden-Nederland nog beter bedienen.



Integratie Van Dorp en Abo Klimaat



De activiteiten van Abo Klimaat worden geïntegreerd in de diensten van Van Dorp. Er werken momenteel 12 medewerkers bij Abo Klimaat. Het bedrijf heeft een omzet van circa 2 miljoen euro op het gebied van comfortkoeling en (centrale) koel- en vriesinstallatie.



Medio dit jaar zullen de activiteiten van Van Dorp grootkeukens, AircoHeat, Holland Koeling en ABO Klimaat verhuizen naar ons nieuw verworven pand in Nieuwegein. De leiding van koel- en koudetechniek en grootkeukens is in handen van Sam de Braaf.



Voormalig Abo Directeur Gerben Broeze zal voorlopig bij Van Dorp werkzaam blijven en ondersteuning bieden bij de integratie.



Over Van Dorp



Van Dorp is een innovatieve en duurzame technisch dienstverlener met ruim 1.000 medewerkers en 15 vestigingen verspreid door heel Nederland. Het bedrijf levert een totaalpakket aan technische diensten en kan bovendien de gehele facilitaire dienstverlening voor klanten verzorgen.