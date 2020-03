Uitstel beurzen Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd door coronavirus

Vanwege de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft de organisatie van Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd besloten om deze vakbeurzen te verplaatsen naar maandag 7 tot en met woensdag 9 september.



“De afgelopen weken hebben wij intensief contact gehad met autoriteiten, experts en andere betrokken partijen,” aldus Rolf Heynen, directeur van de vakbeurzen. “Inmiddels is er officieel een uitbraak in Nederland vastgesteld door het RIVM en dreigt er een verdere verspreiding. Uiteraard heeft de gezondheid van onze exposanten en onze 15.000 bezoekers onze hoogste prioriteit. Daarom zien wij geen andere mogelijkheid dan dit uitstel.”



Belangrijke factoren bij dit besluit waren de zorgen van vele exposanten over de veiligheid van hun personeel, en over de verwachte uitwerking op het bezoekersaantal. In omringende landen en in zuid-Limburg heeft de overheid al besloten tot de annulering van grote evenementen. Door nu dit besluit te nemen, bleek het nog mogelijk om vervangende data te vinden in Expo Haarlemmermeer, de gebruikelijke locatie van Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd.



Rolf Heynen: “Onze beurzen bieden professionals inzicht in de nieuwste innovaties en ontwikkelingen, maar zijn ook een onmisbare gelegenheid om te netwerken. De industrie heeft ons de afgelopen weken laten weten absoluut niet zonder dit platform te kunnen. Door Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd te verplaatsen naar begin september, zorgen wij ervoor dat exposanten en bezoekers de beschikking houden over alle zakelijke mogelijkheden die de beurzen bieden.”



OVER SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL EN DUURZAAM VERWARMD



Solar Solutions International is de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa. Duurzaam Verwarmd is de nationale vakbeurs voor duurzame klimaattechnieken. Met ruim 300 exposanten uit 60 landen en 15.000 exclusief zakelijke bezoekers vormen zij het toonaangevende evenement over duurzame energieopwekking en verwarming in de Benelux.