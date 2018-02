Nederlandse kappersbranche bereikt cao-akkoord

De Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) heeft een akkoord bereikt met CNV Vakmensen voor een nieuwe cao voor de kappersbranche. Na een intensief onderhandelingstraject, waarbij ook vakbond FNV Mooi betrokken was, is branchevereniging ANKO blij met dit akkoord dat een goed werkbare cao oplevert die past bij de kapperspraktijk van nu.



De ANKO heeft zich in het onderhandelingstraject hard gemaakt voor de specifieke belangen van haar leden (werkgevers in de kappersbranche) maar ook altijd oog gehouden voor de gehele branche. ANKO-directeur Wijnand van Unen: “Wij streven naar een gezonde en professionele kappersbranche. Onze vakmensen zijn ons grootste kapitaal.” Daarom kent de nieuwe cao een marktconforme loonsverhoging van 2,5% per 1 mei 2018 en 1,85% per 1 januari 2019. Het is de eerste loonsverhoging in de kapperscao sinds juli 2015.



De nieuwe cao is omvat tevens een nieuw, eenvoudiger loonfunctiegebouw dat beter past bij de dagelijkse kapperspraktijk. De mogelijkheden om flexibel te werken worden vergroot en werkgevers behouden de subsidiemogelijkheden om hun personeel training aan te bieden. De nieuwe cao treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 juli 2017 en loopt tot 30 juni 2019.



Van Unen: ”Deze cao biedt onze leden ruimte om te ondernemen en werknemers een eerlijke beloning. Het is een cao die werkgevers en werknemers samen helpt het beste uit zichzelf te halen.”