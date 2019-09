Fit For Free opent grootste Fit For Free-club van Nederland

Fit For Free opent haar grootste club van Nederland. Op 18 november 2019 gaan de deuren van de nieuwste club open in Amsterdam aan de Willem de Zwijgerlaan 334. Deze vestiging telt maar liefst twee verdiepingen en bevat de laatste fitnesstrends. Van een Booty Builder-apparaat voor mooie billen, tot een multizaal waar de leden onder andere kunnen boksen op aquabags, deze club heeft het allemaal. Met de speciale Early Bird actie kunnen geïnteresseerden extra voordelig starten met sporten.



Voor haar 96e club pakt Fit For Free helemaal uit. Met een oppervlakte van 221 m2 alleen al voor de multizaal, kan Fit For Free de leden alle ruimte, attributen en fitnesstrends bieden die zij nodig hebben, buiten de groepslessen om. Op de sprint track van 80 meter lang kunnen leden hun hardloopsnelheid testen zodat ze hun persoonlijke records kunnen bijhouden. De stair climber zorgt voor conditie en voldoet aan de trend om voor mooie billen en benen te trainen. Daar helpt de Booty Builder, een uniek apparaat in de Nederlandse sportscholen, ook bij. Voor de nodige stretch en balans van het lichaam kunnen de leden gebruikmaken van het stretch rek en ballet barre.



Extra ruime openingstijden



Fit For Free helpt haar leden graag met een sportieve leefstijl. Daarom zorgt de professionele begeleiding ervoor dat zij komen en blijven sporten. De medewerkers staan klaar om te helpen een sportritme op te bouwen, bijvoorbeeld met het Fit Start introductieprogramma. Door de extra ruime openingstijden van Fit For Free Amsterdam Willem de Zwijgerlaan kunnen leden doordeweeks al vanaf 06:00 uur (tot 23:00 uur) komen trainen en in het weekend van 09:00 tot 18:00 uur. Dankzij het grote live groepsfitnessaanbod hoeven leden niet na te denken wanneer ze gaan sporten, de gecertificeerde groepslesinstructeur motiveert de leden hun grenzen op te zoeken en alles uit de work-out te halen.



Speciale Early Bird actie



Hoewel de club op 18 november opent, kan men zich nu al inschrijven. Met de speciale Early Bird actie start het lid extra voordelig aan een sportieve leefstijl bij Fit For Free Amsterdam Willem de Zwijgerlaan. De vroege inschrijver sport namelijk dit gehele jaar gratis (tot 2020), betaalt geen inschrijfgeld en ontvangt ook nog eens een compleet sportpakket bestaande uit een backpack, handdoek en bidon. Want als je nu inschrijft sport je tot aan opening gratis bij een van onze andere 10 clubs in Amsterdam. Daarmee helpt Fit For Free het aanstaande lid op weg met een voordelige start.



Over Fit For Free



Fit For Free maakt al ruim 10 jaar fitness toegankelijk voor iedereen. Inmiddels zijn er 96 clubs in Nederland, waardoor er vaak een Fit For Free club in de buurt te vinden is. Door de ruime openingstijden sporten leden wanneer het hen het beste uitkomt en altijd op hoogwaardige fitnessapparatuur. Fit For Free vindt het belangrijk dat er in iedere vestiging professionele begeleiding aanwezig is die hun leden op weg helpt en ervoor zorgt dat leden sportroutine ontwikkelen. Naast bovengenoemde service en faciliteiten biedt Fit For Free een uitgebreid pakket aan live groepslessen en gratis mini work-outs.