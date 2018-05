Clifford Chance benoemt drie counsels in Amsterdam

Internationaal advocatenkantoor Clifford Chance heeft per 1 mei 2018 drie counsels benoemd in Amsterdam: Nienke van Stekelenburgh, Boudewijn Vermeer (beiden Financial Markets Group) en Evert Verwey (Litigation & Dispute Resolution).



Jeroen Ouwehand, Managing Partner van Clifford Chance Amsterdam: "We zijn heel trots op de benoeming van Nienke, Boudewijn en Evert. Alle drie hebben zij bewezen op hun vakgebied het verschil te maken. Ook hebben ze keer op keer blijk gegeven van hun vermogen tot het vinden van praktische juridische oplossingen en inzicht te hebben in commerciële processen. De benoemingen sluiten aan bij de focus van ons kantoor om cliënten met sterke inhoudelijke vakkennis, gezond verstand en commercieel inzicht bij te staan bij complexe vraagstukken.''



Nienke van Stekelenburgh legt zich in het bijzonder toe op overnamefinanciering en financiering van vorderingen en commodities. Zij adviseert zowel kredietverstrekkers als sponsors over complexe financieringsstructuren waarbij verschillende soorten financiering worden gecombineerd. Ook is zij betrokken bij start-ups en fintech. Recente zaken waaraan Van Stekelenburgh heeft gewerkt betreffen onder meer (acquisitie)financieringen voor Waterland, Compass, Parcom, Bridgepoint, CVC en Stage Entertainment, vorderingen en commoditiesfinancieringen met onder meer ING en ABN AMRO (commercial finance). Van Stekelenburgh was van oktober 2012 tot en met februari 2013 gedetacheerd naar het leveraged finance en legal team van Deutsche Bank en werkte een jaar op het Clifford Chance-kantoor in Londen.



Boudewijn Vermeer legt zich in het bijzonder toe op (binnenlandse en grensoverschrijdende) financiering met vreemd vermogen (leveraged finance) en algemene zakelijke kredietverlening waarbij hij optreedt voor zowel kredietverstrekkers als -nemers. Ook houdt hij zich bezig met initiatieven op gebied van concernfinanciering (corporate treasury). Recente transacties waaraan Vermeer heeft gewerkt betreffen onder meer de acquisitie van Hans Anders door 3i, de investering van 3i in Royal Sanders, de acquisitie van HG door Cobepa, de herfinanciering van Suitsupply namens de banken en de herfinanciering van Accell namens de banken. Vermeer was van oktober 2013 tot april 2014 gedetacheerd naar het Clifford Chance-kantoor in Londen.



Evert Verwey adviseert banken, ondernemingen en hun (toezichthoudende) bestuurders die geconfronteerd worden met procedures rondom (internationale) insolventies en de uitwinning van de zekerheden. Hij heeft ruime ervaring met het begeleiden van een doorstart, bestuurdersaansprakelijkheid, problemen met debiteuren of crediteuren en reorganisaties en herstructureringen. Afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij de advisering en procedures rondom de faillissementen van onder meer Royal Imtech, Macintosh Retail Group en McGregor Fashion Group. Verwey was tussen 1 februari 2018 en 1 mei 2018 gedetacheerd naar de afdeling Legal van ING.