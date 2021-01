Save the Children: "Laatste werkdag President Trump treft kinderen in Jemen hard"

Kinderrechtenorganisatie Save the Children waarschuwt dat de humanitaire crisis in Jemen de komende tijd verder zal verslechteren nu de regering van President Trump de Houthi’s per vandaag heeft bestempeld als terroristische organisatie. Hierdoor lopen duizenden Jemenitische kinderen een nóg groter risico om te overlijden aan de gevolgen van een hongersnood.



Het besluit om de Houthi’s - die de facto het noorden van het land besturen - officieel een terroristische organisatie te noemen maakt het bijna onmogelijk om de humanitaire hulp in het noorden van Jemen voort te zetten. De dreigende hongersnood in grote delen van het land maakt de situatie schrijnend. Meer dan 50.000 mensen lopen het risico om te verhongeren.



“We vrezen dat de levering van voedsel, benzine, medicijnen en noodhulpgoederen grote vertraging gaat oplopen, of zelfs geheel stil komt te liggen”, legt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, uit. “Hulporganisaties waarschuwen al maanden dat de impact van deze beslissing rampzalig gaat zijn voor talloze kinderen en hun families die nu nog maar net kunnen overleven.”



De Trump-regering heeft eerder verklaard dat hulporganisaties hun werk moeten kunnen blijven doen en dat er speciale licenties worden vrijgegeven om hulpgoederen op de juiste plekken te krijgen. De details van deze humanitaire uitzondering blijven voorlopig onbekend. “Het is cruciaal dat snel duidelijk wordt hoe deze uitzondering precies gaat werken in de praktijk”, zegt Janti Soeripto, directeur van Save the Children in de Verenigde Staten.



Vanaf vandaag, de laatste werkdag van President Trump, staan de Houthi’s officieel op de Amerikaanse lijst van terroristische organisaties. Het is nog onduidelijk of en wanneer de volgende regering dit besluit zal terugdraaien, en hoeveel schade er ondertussen dan al is aangericht. Directeur Pim Kraan maakt zich grote zorgen: “Hoe dan ook zijn deze sancties verwoestend voor dit extreem kwetsbare land. Daarbij telt echt iedere dag voor de kinderen in Jemen. Het besluit moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid.”



In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog. Meer dan 24 miljoen mensen, 80% van de bevolking, heeft humanitaire hulp nodig. Save the Children ondersteunt onder andere een groot aantal gezondheidsklinieken en ziekenhuizen met personeel, medicijnen en apparatuur zodat ondervoede kinderen en hun families behandeld kunnen worden. Ook heeft de organisatie door het hele land veilige opvangplekken ingericht om kinderen te leren al spelenderwijs met traumatische ervaringen om te gaan en worden waar nodig geldbonnen en voedselpakketten uitgedeeld.