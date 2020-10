Gunstige werktijden populairste onderwerp bij contractonderhandeling

Werkzoekers onderhandelen tijdens hun contractgesprek het liefst over gunstigere werktijden. Dat blijkt uit onderzoek van Sollicitatiedokter in samenwerking met Intelligence Group onder ruim 2500 werkzoekenden.



Voor het onderzoek gaf Sollicitatiedokter deelnemende werkzoekenden een lijst van 16 onderwerpen die tijdens contractonderhandelingen vaak ter sprake komen. De respondenten werd vervolgens gevraagd de onderwerpen waarover zij proberen te onderhandelen aan te vinken.



Gunstige werktijden



Uit de resultaten blijkt dat werkzoekers tijdens hun contractonderhandelingen vooral graag gunstige werktijden willen bedingen. Ruim 42% van de respondenten geeft aan dat onderwerp aan bod te laten komen.



Dat is enigszins verrassend, omdat vaak wordt aangenomen dat mensen het liefst over het te verdienen salaris onderhandelen. Toch neemt het onderwerp salaris op deze lijst de tweede plek in, zei het met een zeer kleine marge. Ruim 41% van de werkzoekers geeft aan over de knaken te praten tijdens een contractgesprek.



Mogelijkheid tot thuiswerken



Andere zaken die werkzoekers tijdens hun contractonderhandelingen graag de revue laten passeren zijn het uitzicht op een vast contract (23%), de mogelijkheid tot thuiswerken (22%), de datum van indiensttreding (17%) en vakantiedagen (14%).



Doorgroeimogelijkheden (10%), periodieke salarisverhoging (8%), opleidingsmogelijkheden (8%) en overwerkvergoedingen (8%) worden maar zelden ter sprake gebracht.



Helemaal geen onderhandelingen



Daarnaast geeft 17% van de werkzoekenden aan helemaal niet over het contract te willen onderhandelen. Deze groep respondenten accepteert het eerst bod van de werkgever zonder meer.



Voor elk wat wils



Sollicitatiedokter-directeur Willem Eekels heeft begrip voor alle onderwerpen waarover werkzoekenden willen onderhandelen. “Ieder mens is anders, dus iedere werkzoeker heeft ook een andere voorkeur in arbeidsvoorwaarden.”



“Als je jong en single bent vind je het bijvoorbeeld vooral belangrijk dat je wat meer verdient, op die manier hoef je niet met huisgenoten te wonen. Heb je een gezin, dan zijn juist gunstige werktijden belangrijk. Je kan jouw werk dan afstemmen op dat van je partner, zodat de kinderen vaker ten minste een ouder om zich heen hebben.”



In ieder geval proberen



Waar Eekels minder begrip voor heeft, is de 17% die zegt helemaal niet te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. “Bij Sollicitatiedokter adviseren we je altijd in ieder geval te proberen wat meer uit je contract te halen. Als je het hebt geschopt tot een contractgesprek, is je werkgever ervan overtuigd dat jij de geschikte kandidaat bent. Je vliegt er heus niet uit als je om iets meer vraagt dan de werkgever in eerste instantie wil bieden.”



“Bovendien doet een werkgever het eerste aanbod in de wetenschap dat jij erover kan onderhandelen. Het eerste bod is dus vaak lager dan wat jouw werkgever bieden kan. Je doet jezelf gewoon tekort als je niet op zijn minst probeert meer te bedingen. Nee heb je, ja kun je krijgen.”



Hier onderhandelen werkzoekers over tijdens hun contractgesprek:



1. Werktijden 42%



2. Goed salaris 41%



3. (Vast) contract 23%



4. Mogelijkheid tot thuiswerken 22%



5. Datum van indiensttreding 17%



6. Niets - ik ga de onderhandeling niet aan 17%



7. Aantal vrije dagen/vakantiedagen 14%



8. Carrière-/doorgroeimogelijkheden 10%



9. Periodieke salarisverhoging 8%



10. Opleidingsmogelijkheden en studiebudget 8%



11. Onregelmatigheidstoeslag/ overwerkvergoeding 7%



12. Bonus 7%



13. Deelname in collectieve (ziektekosten)verzekeringen 5%



14. Auto van de zaak 4%



15. Vergoeding bij gedwongen ontslag 4%



16. Tekengeld 2%