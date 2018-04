Van Leeuwen Buizen Groep neemt Ferrostaal Piping Supply over

De Van Leeuwen Buizen Groep heeft de activiteiten van Ferrostaal Piping Supply overgenomen, een Duits-Nederlandse buizenhandelaar die hoofdzakelijk levert aan de chemie, petrochemie en machinebouw. De overname is van kracht per 1 mei 2018.



Het in 1953 opgerichte Ferrostaal Piping Supply is een gespecialiseerde leverancier van buizen en buismaterialen en actief in de marktsegmenten chemie, petrochemie, apparatenbouw, machinebouw en handel. Het hoofdkantoor staat in Essen, Duitsland. Het bedrijf richt zich met name op de markten in Duitsland en de Benelux. Daarnaast exporteert Ferrostaal Piping Supply zijn producten naar diverse werelddelen. De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen, en er werken ca. 40 personen.



De activiteiten van de Nederlandse vestiging van Ferrostaal Piping Supply worden uitgevoerd vanuit de bestaande ondernemingen van Van Leeuwen. De teams van Ferrostaal in Duitsland gaan als zelfstandige commerciële teams opereren, als onderdeel van het netwerk van Van Leeuwen. Het bedrijf houdt de eigen naam, medewerkers, en de eigen klantenkring die kan profiteren van het bredere aanbod van producten en diensten van Van Leeuwen.



De strategie van Van Leeuwen is er op gericht om door middel van acquisitie en autonome groei haar leidende marktpositie in verschillende industriële segmenten verder uit te breiden en te versterken. De overname zorgt voor een belangrijke uitbreiding van het commerciële netwerk van Van Leeuwen. Met Ferrostaal Piping Supply krijgt Van Leeuwen meer toegang tot de Duitse markt, in het bijzonder het segment van de chemie en petrochemie, waarin Van Leeuwen wereldwijd actief is. Daarnaast biedt de overname de mogelijkheid tot verdere uitbreiding van de dienstverlening aan de machinebouw, een segment waarin Van Leeuwen al vele jaren succesvol opereert in andere Europese landen.



Peter Rietberg, Voorzitter van de Raad van Bestuur: “Door de toevoeging van Ferrostaal Piping Supply aan ons netwerk, kunnen wij vooral de Duitse markt nog beter bedienen. Deze uitbreiding van ons wereldwijde netwerk biedt voordelen voor onze nationale en internationale klanten, en onze leveranciers. Vooral de klanten op de Duitse markt in de chemie en petrochemie kunnen nu optimaal gebruik maken van onze expertise en specialismen op het gebied van voorraden, inkoop, distributie en projectmanagement.”