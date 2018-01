Eerste restaurant in Nederland met winstdeling voor personeel

Ook afwasser krijgt 1000 EUR van de winst



Restaurant Pesca aan de Rozengracht 133 in Amsterdam heeft voor het eerst haar jaarlijkse winstdelingsavond gehouden. Als enige restaurant in Nederland worden de winsten van de onderneming verdeeld onder het voltallige team.



Het restaurant kent dan ook vrijwel geen personeelsverloop en geen ziekmeldingen. Er komen veel positieve reacties over de vriendelijkheid en enthousiasme van het team. Dit is bijna een utopie op de hedendaagse overspannen arbeidsmarkt in de horeca.



Veel horeca ondernemers hebben moeite om gekwalificeerde vakmensen te vinden, met name voor de keuken. Dezelfde ondernemers verwachten dat keuken personeel onbetaald overwerken, meestal tegen een relatief laag salaris. Tel daarbij op dat er jaren een horeca CAO ontbrak en dat de interesse voor het vak afneemt, al jaren op rij.



Dit kan anders. De ondernemers achter Pesca, Sven Sallaerts en Jos de Jong, maken een statement en proberen de industrie te veranderen.



'Wij hopen dat door dit signaal meerdere horecaondernemers zich realiseren dat wij aan het begin staan van een nieuw tijdperk. Wanneer vandaag de dag geen actie wordt ondernomen, komt de gehele sector in grote problemen’, aldus Sven Sallaerts.



Pesca verdeelde ruim €10.000,- onder haar werknemers. Enkelen ontvingen meer dan €1000,-, waaronder de afwasser.