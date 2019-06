Minister Van Engelshoven reikt award uit aan Muziekdocent van het Jaar

Minister Van Engelshoven en Duncan Laurence reiken award uit aan Muziekdocent van het Jaar 2018/2019



Ingrid van Engelshoven – minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - en Songfestivalwinnaar Duncan Laurence reiken op woensdag 26 juni 2019 de award voor Muziekdocent van het Jaar uit. De uitreiking vindt plaats in samenwerking met het Segbroek College in Den Haag. Dit jaar wordt de Muziekdocent van het Jaar verkiezing voor het eerst georganiseerd. Buma Cultuur is initiatiefnemer van de verkiezing.



Groot enthousiasme

Frank Helmink, directeur van initiatiefnemer Buma Cultuur, is verheugd met het grote enthousiasme voor de campagne en het initiatief voor de verkiezing: “Maar liefst 1.400 muziekdocenten werden door het Nederlandse publiek genomineerd. De grote belangstelling voor deze eerste editie van de verkiezing laat zien dat de erkenning van de rol van de muziekdocent en het belang van muziekeducatie door velen in het voortgezet onderwijs onderstreept wordt! Het is dan ook geweldig dat zowel minister Ingrid van Engelshoven als Songfestivalwinnaar Duncan Laurence tijd in hun overvolle agenda inruimen om aan de Muziekdocent van het Jaar de award te overhandigen en hem/haar persoonlijk te feliciteren.”



Vakkundige jury

Buma Cultuur heeft in samenwerking met De Persgroep – Algemeen Dagblad gedurende de maand mei het publiek opgeroepen muziekdocenten te nomineren. Uit de bijna 1.400 nominaties werden vijf finalisten geselecteerd die door een achtkoppige vakjury worden beoordeeld om uiteindelijk tot een winnaar te komen.



De vakkundige jury bestaat uit Songfestivalwinnaar Duncan Laurence, zangeres Anneke van Giersbergen, singer-songwriter Nana Adjoa, muziekjournalist/radio DJ Fernando Halman, Jack Pisters van het Conservatorium Amsterdam, bestuurslid bij brancheorganisatie muziekdocenten VLS Erik Bogers, artiest Fäis en Buma Cultuur-directeur Frank Helmink. De samenstelling van de jury onderstreept de brede ondersteuning vanuit verschillende geledingen in de muziekindustrie en het onderwijsveld voor het initiatief. De acht juryleden beoordelen de vijf geselecteerde muziekdocenten op basis van de ingediende motivaties en een uitgebreid interview met de docenten over hun visie en werkwijze.