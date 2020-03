Thuis oefenen werkt: Remind2Change lanceert Re-mind 2.0

Utrecht, 24 maart 2020 - Precies een jaar na de succesvolle introducering van Re-mind lanceert de Nederlandse start-up Remind2Change de verrassende opvolger van het apparaatje. De doelgroep van het slimme apparaatje bleek veel breder dan aanvankelijk gedacht. De originele Re-mind werd ontwikkeld voor mensen met (lage) rugklachten en hielp hen bij het systematisch verbeteren van de lichaamshouding. Al snel bleek echter dat ook andere therapeuten en professionals de Re-mind gingen inzetten bij hun patiënten.



De nieuwe versie van de Re-mind is daarom zo gemaakt dat deze door alle doelgroepen goed kan worden ingezet. Ze heeft vijf standen: van zeer intensief tot ondersteunend. Daarnaast is de trilling sterker geworden en daarmee beter voelbaar.



"Het begon bij logopedie", aldus Steven Streefkerk, oprichter van Remind2Change. "We zagen dat verschillende logopedisten de Re-mind kochten. Bij navraag bleek dat het een ideaal hulpmiddel is voor patiënten die een betere mondhouding moeten aanleren." Al snel volgden meer professionals die de Re-mind elk op hun eigen gebied inzetten. De Re-mind ondersteunt de patiënt juist in de tijd tussen de consulten in. “Dat is waar het echte oefenen plaatsvindt. Therapeuten kunnen met de Re-mind de patiënt een stukje houvast mee naar huis geven.”



De Re-mind wordt nu gebruikt bij rug-, schouder- en nekklachten, logopedie, kaakklemmen, mindfulness, concentratie op school, nagelbijten en zelfs bij de ziekte van Parkinson. "Het verbaast me niet dat de Re-mind zo breed wordt ingezet", aldus Miranda van Dijk, oefentherapeut. “Als je bepaald gedrag wilt aanpassen moet je dat gewoon heel vaak herhalen, maar mensen vergeten het vaak. De Re-mind herinnert je er steeds even aan. Het is gewoon een handig apparaatje."



Over Re-mind



De Re-mind is een klein en eenvoudig apparaatje dat je alleen maar aan hoeft te zetten en bij je te dragen. Elke keer als de Re-mind trilt, doe je even wat je therapeut heeft aangeraden: je houding verbeteren, ontspannen, focussen, etc. Hierdoor oefen je de hele dag door zonder dat het stoort en leer je vele malen sneller een nieuwe gewoonte aan.