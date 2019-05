Koning opent tentoonstelling in het Koninklijk Paleis Amsterdam

Koning opent tentoonstelling - Het Universum van Amsterdam. Schatten uit de Gouden Eeuw van de cartografie - in het Koninklijk Paleis Amsterdam



Op vrijdagmiddag 28 juni 2019 opent Zijne Majesteit de Koning de tentoonstelling ‘Het Universum van Amsterdam. Schatten uit de Gouden Eeuw van de cartografie’ in het Koninklijk Paleis Amsterdam.



De grootste kaarten ter wereld liggen in de vloer van de Burgerzaal, in het hart van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Ze zijn een essentieel onderdeel van het concept van architect Jacob van Campen voor dit gebouw, het voormalige stadhuis van Amsterdam. Hij ontwierp het imposante stadhuis als universum in het klein. De spectaculaire vloerkaarten zijn vandaag de dag nog steeds een geliefd onderdeel van een bezoek aan het Koninklijk Paleis.



De kaarten in het Paleis zijn de allergrootste kaarten ooit gemaakt. Niet toevallig, want Amsterdam was het belangrijkste centrum voor cartografie ter wereld. De beste en meest ambitieuze cartografen werkten in de directe omgeving van het stadhuis. Een onvoorstelbare hoeveelheid kaarten en atlassen zag hier het licht, die schatten aan kennis bevatten. Ze brachten de wereld binnen handbereik van de nieuwsgierige mens.



In deze tentoonstelling ontdekt u het verhaal van de kaarten in de Burgerzaal en vindt u de mooiste Amsterdamse kaarten en atlassen uit de zeventiende en achttiende eeuw.



Bijzondere bruiklenen



De tentoonstelling wordt verrijkt met een zeer bijzondere bruikleen uit Berlijn. Het gaat om één van de allergrootste boeken ter wereld, de Atlas van de Grote Keurvorst van Brandenburg (rond 1665). De reuzenatlas weegt 125 kilo en geopend meet hij 170 bij 220 cm en is waarschijnlijk in Amsterdam gemaakt door Joan Blaeu. De laatste keer dat deze gigant aan het publiek getoond werd was in 2008.



Daarnaast zal het Blaeukabinet (rond 1664), een bijzonder collectiestuk uit het Allard Pierson, te bewonderen zijn. Het kabinet is een fraaie, zeventiende-eeuwse pronkkast in de zogenaamde ‘kwabstijl’. Deze pronkkasten werden speciaal gemaakt voor de spectaculaire Atlas maior van de beroemde cartograaf Joan Blaeu. De Atlas Maior is een van de 50 vensters in de canon van de Nederlandse geschiedenis.



De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Allard Pierson | De Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Dit museum- en kennisinstituut beheert één van de belangrijkste cartografische collecties van Europa.



De tentoonstelling - Het Universum van Amsterdam. Schatten uit de Gouden Eeuw van de cartografie - is vanaf 29 juni t/m 22 september 2019 te zien in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.



Speciaal voor families en scholen is 'Op de kaart!' ontwikkeld. Een leuke uitdagende en leerzame ontdekkingstocht door de tentoonstelling en het Paleis (7 – 107 jr.). Op de kaart! is kosteloos te verkrijgen aan de kassa van het Paleis. Kinderen tot 18 jaar gratis entree.



www.paleisamsterdam.nl/universum, www.paleisamsterdam.nl/opdekaart, www.paleisamsterdam.nl/ontdekking-van-de-hemel/