De meeste basisscholen hebben thuiswerken vorm kunnen geven

Dinsdag 17 maart werden vanuit huis via digitaal onderwijsplatform Snappet 16 miljoen opgaven gemaakt door basisschoolleerlingen. Dat is zo’n 80% van wat Snappet normaal verwerkt op haar platform. Vandaag werden er op de bijna drieduizend Snappet-scholen zelfs meer opgaven thuis gemaakt dan voor de sluiting van de scholen. Dit laat zien dat de meeste scholen binnen een dag, in ieder geval voor nu, een werkende oplossing gerealiseerd hebben om het onderwijs vanuit huis door te laten gaan.



Bij Snappet is geen overbelasting van het systeem geweest en dat wordt ook niet verwacht. Voor de sluiting van de scholen verwerkte Snappet immers ook al dagelijks de schoolopgaven van zo’n 350 duizend leerlingen.



Margret van den Berg is leerkracht van groep 5 en geeft haar lessen sinds gisteren vanuit huis: “Mijn leerlingen werken thuis door waar ze in de klas waren gebleven. In principe werkt alles hetzelfde. Ik geef alleen de instructie nu niet zelf. Normaal doe ik dit uiteraard klassikaal, nu zien de leerlingen bij hun les in Snappet instructievideo’s staan. Na het maken van een opgave zien ze net als in de klas of ze een opgave goed hebben gemaakt of niet en krijgen ze een volgende opgave op hun eigen niveau. Werkt heel goed, maar het is wel wat stil. Ik mis mijn leerlingen nu al!”



Om scholen te helpen hun onderwijs vanuit huis vorm te geven heeft Snappet de thuiswerkoptie voor de rest van het schooljaar kosteloos beschikbaar gemaakt voor alle basisscholen in Nederland. Het maakt daarbij niet uit of de school hiervoor al met Snappet werkte. Voor basisscholen die nog op zoek zijn naar een structurele oplossing om thuiswerken goed vorm te geven is het goed te weten dat Snappet aansluit op alle veelgebruikte lesmethodes en dat leerlingen dezelfde dag al thuis aan de slag zijn. Meer informatie hierover is te vinden op www.snappet.org.