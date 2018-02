Acteur-en theatermaker Sadettin Kırmızıyüz van Trouble Man bundelt de komende vier jaar de krachten met Het Nationale Theater. Hij komt met het vierluik Metropolis waarin de grote stad en de stedeling centraal staan. Het eerste deel van Metropolis over het fictieve Haagse Oranjecollege gaat op zaterdag 3 maart in première in Theater aan het Spui in Den Haag. "Het wordt een spannend vierluik waarbij je geen minuut achterover kunt leunen”, zegt Kırmızıyüz.



Grote steden en de bijbehorende problematiek fascineren Kırmızıyüz mateloos. Voor het eerste deel grijpt hij onderwijs aan als thema. "Dit het voorportaal is van de samenleving. Ik ben hiervoor in gesprek gegaan met onder meer Haagse leerkrachten, docenten en veiligheidscoördinatoren”, vertelt hij. Deze verhalen vormen de basis van het eerste deel van Metropolis waarin het Haagse Oranjecollege centraal staat. Een school die op de afgrond staat, maar onder het bewind van de nieuwe directrice Erika Kromhout (gespeeld door Antoinette Jelgersma) een ‘excellente’ school moet worden.” De scholen van nu zijn niet te vergelijken met de tijd waarin hij zelf op school zat, merkte de regisseur al snel. "Er lopen tegenwoordig veiligheidscoördinatoren rond. Dat was in de jaren negentig echt niet het geval. Ik heb verhalen gehoord van onmacht, bureaucratie en goede wil", zegt Kırmızıyüz



Zwarte school met lijk in de kast



Het vierluik Metropolis wordt een combinatie van fictie en non-fictie. "Ik ben van de documentaire-achtige aanpak en ga de verhalen die ik heb gehoord op een onherkenbare manier verwerken in de voorstelling", zegt Kırmızıyüz. Rode draad in Metropolis 1 is een schooldirectrice, gespeeld door Antoinette Jelgersma, die de leiding krijgt over een zwarte school die op het punt staat om gesloten te worden door het ministerie. Ze zet alles op alles om dit te voorkomen. "Iemand die zichzelf overwint is sterker dan een generaal die haar stad inneemt. Dat is een van haar motto’s”, vertelt Jelgersma. De school wordt op het nippertje gered, waarop de nieuwe schoolleiding met de bezem door de school gaat, maar dan blijkt er nog een lijk in de kast te zitten. "Dat geheim dreigt in de openbaarheid te komen en dan stort het kaartenhuis in elkaar”, vertelt Kırmızıyüz.



Speeldata



De theatermaker omschrijft het eerste deel van Metropolis als een ‘layer cake’. "Een dwarsdoorsnede van hoe het onderwijs eruit ziet.” De komende drie jaar komen de thema’s politiek, media en criminaliteit voorbij. Uiteindelijk vormt de gehele serie een beeld van hoe de beste bedoelingen van hogerop de grootste gevolgen kunnen hebben voor de gewone burger. Na de première op 3 maart in Den Haag gaat de voorstelling het land door. Metropolis is te zien in Utrecht, Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Zwolle en Nijmegen. In april wordt de toernee afgesloten in Theater aan het Spui in Den Haag. De voorstelling is een coproductie van Trouble Man met HNT.



