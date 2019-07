Nadia Moussaid nieuwe ambassadeur Save the Children

Nadia Moussaid is de nieuwe ambassadeur van Save the Children. De VPRO-presentatrice en programmamaker zet zich de komende tijd samen met Save the Children in voor kinderen in nood. "Kinderen zijn de wereld. Hoe wij ons nu voor hen inzetten, bepaalt voor een groot deel de toekomst. Ik zie het als onze menselijke verantwoordelijkheid om hier wat mee te doen."



Om met eigen ogen te zien hoe Save the Children hulp verleent, bezoekt Moussaid deze zomer Cox’s Bazar, één van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld aan de grens van Bangladesh en Myanmar, waar honderdduizenden gevluchte Rohingya wonen. De Rohingya, een grotendeels islamitische etnische minderheid uit Myanmar, wordt wel de ‘meest vervolgde minderheid ter wereld’ genoemd. "Als je je verdiept in Cox’s Bazar, dan kan de situatie daar uitzichtloos lijken. Maar wegkijken vind ik geen optie. Juist het geven van een sprankje hoop aan kinderen kan het verschil maken in hoe zij zich later als volwassene ontwikkelen."



Rohingya-crisis

Sinds augustus 2017 zijn minstens 700.000 Rohingya naar buurland Bangladesh gevlucht. De helft van deze vluchtelingen is kind. Ze werden in Myanmar met geweld vervolgd. De VN sprak van ‘etnische zuiveringen.’ Nog altijd is de situatie van deze groep vrij uitzichtloos. Bangladesh is al één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Met alle vluchtelingen neemt de behoefte aan voedsel toe. De prijzen zijn enorm gestegen en veel Bengalen willen van de Rohingya af.



Hulp in Cox’s Bazar

Save the Children ondersteunt kinderen en jongeren met traumatherapie, biedt noodhulp en waar mogelijk scholing. In haar Primary Health Care Center is 24-uurs zorg beschikbaar voor gewonde en zieke kinderen en kunnen zwangere vrouwen terecht om te bevallen. Save the Children zorgt ook voor sanitaire voorzieningen in de kampen en deelt hygiëne-kits uit aan kinderen in hun ouders. In de zogenoemde Child Friendly Spaces kunnen kinderen dagelijks terecht voor scholing en om te spelen en te praten met hulpverleners. Doel van deze ruimtes is dat zij een veilige plek hebben waar zij weer even kind kunnen zijn.



Nadia Moussaid over haar ambassadeurschap: “Ik vind het een eer een bijdrage te leveren aan het werk van een organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen. Kinderen hebben de toekomst. Met behulp van mijn werk in de journalistiek, kan ik de situatie van deze vluchtelingen onder de aandacht brengen. De projecten van Save the Children zal ik zeker ook met een journalistieke blik bekijken. En juist die kritische blik waardeert Save the Children."



Nadia is programmamaker en presenteert VPRO Bureau Buitenland op NPO Radio 1. Ze presenteerde talkshow De Nieuwe Maan en was één van de vaste gezichten van Brandpunt. Ook presenteerde ze talkshow Laat op Een. Vanaf januari 2020 krijgt zij haar eigen programma bij de VPRO op zaterdagavond over media, kunst en cultuur.