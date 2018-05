House of Digital speelt in op groeiend tekort binnen de ICT

De digitale economie groeit razendsnel binnen de Metropoolregio Amsterdam. ICT’ers en online marketeers zijn veelgevraagd en de meeste vacatures zijn moeilijk te vervullen. House of Digital, waarbinnen het ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland nauw samenwerkt met de gemeente Amsterdam en met diverse partners uit het bedrijfsleven, speelt hierop in.



House of Digital legt de nadruk op zes door het bedrijfsleven als urgent aangeduide thema’s: Cyber Security, Data & Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain en Hosting Cloud en Software Development. Het ministerie van OCW keurde recentelijk een subsidieaanvraag van 2 miljoen euro bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) voor House of Digital goed. Het totale budget van het project bedraagt 6 miljoen euro.



Mooie initiatieven

Inmiddels heeft House of Digital een groot aantal initiatieven ontwikkeld om de aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt te versterken. Een van die initiatieven is de ontwikkeling van de BIT-Academy, die in 2019 van start gaat. Dit is een moderne mbo-opleiding die opleidt tot onder andere software-engineer, UX-designer of growth hacker. Nieuwe functies die binnen het mbo nog relatief onbekend zijn. De opleiding past zich aan aan de vraag van de markt, inspelend op de beroepen van de toekomst. Peer-to-peer en projectgewijs onderwijs staan daarbij centraal.



Innoveren



Zo organiseert House of Digital, in samenwerking met PA Consulting Group, ook de PA’s Raspberry Pi contest. Een contest waarbij studenten van het vmbo, mavo, havo en mbo worden uitgedaagd om een uitvinding te doen om het welzijn te verbeteren rondom het thema domotica en gezondheid. De contest start in september.



Ook op andere gebieden zijn er veel projecten in ontwikkeling. Kijk op www.hofdigital.nl voor meer informatie en een impressiefilmpje.