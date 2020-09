Finalisten Werkinnovatie Prijs bekend

De Werkinnovatie Prijs 2020, in het leven geroepen door Start Foundation, kent 10 finalisten die met hun projectidee meedingen naar 1 miljoen euro. Deze finalisten zijn geselecteerd uit maar liefst 62 projectideeën, variërend van nieuwe banen in de circulaire economie tot nieuwe banen in de ouderenzorg. Dit brede spectrum aan maatschappelijke vraagstukken is ook te zien bij de tien finalisten. De uitdaging voor de finalisten is nu om het idee uit te werken naar een hiervoor haalbaar businessmodel. Zij ontvangen ieder 10.000 euro om hun idee verder te ontwikkelen.



In juni 2020 lanceerde Start Foundation in samenwerking met Cedris de Werkinnovatie Prijs. Sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers die lid zijn van Cedris, zijn uitgedaagd om met ideeën te komen voor nieuwe betaalde banen voor mensen die nu vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Deze wedstrijd verbindt het creëren van nieuw werk met maatschappelijke uitdagingen.



Voor de coronacrisis stonden al honderdduizenden mensen ongewild met of zonder uitkering aan de kant. De coronacrisis maakt dit probleem nog nijpender, terwijl er genoeg maatschappelijk waardevol werk voorhanden is. Dat blijkt ook uit de vele inzendingen.



De tien finalisten zijn (in willekeurige volgorde):



-Concern voor Werk, provincie Flevoland. Projectidee: Op weg naar een zonnige toekomst.







-Gemeente Noordenveld, provincie Drenthe. Projectidee: De Eerste Wijk.







-Emco Groep, provincie Drenthe. Projectidee: Netwerk Emmen.







-Sociaal Werkbedrijf De Zuidhoek, provincie Zeeland. Projectidee: Een duurzame sociale mobiliteitsnetwerkeconomie op Schouwen-Duivenland.







-Larcom, provincie Overijssel. Projectidee: Betaalbare woningen leveren betaalbare banen op.







-WerkSaam Westfriesland, provincie Noord-Holland. Projectidee: Modulaire woningbouw voor een circulaire en inclusieve leefomgeving.







-Caparis, provincie Friesland. Projectidee: Van Kansloos naar kansrijk met betekenisvol werk.







-Pantar, provincie Noord-Holland. Projectidee: De circulaire hub.







-Ergon, provincie Noord-Brabant. Projectidee: Werk-woon-wijkbaan.







-Werkse!, provincie Zuid-Holland. Projectidee: Zorg as a service.





Start Foundation-directeur Jos Verhoeven is opgetogen over de inzendingen. “In heel het land wordt nu actief meegedacht hoe we én banen kunnen scheppen, deze betaalbaar maken, én koppelen aan maatschappelijke uitdagingen. De tien geselecteerde ideeën zijn mooie voorbeelden hoe we dat kunnen doen. Van theorie naar de praktijk, dat gaat straks mensen nieuwe perspectieven geven. Gaaf.”



Aanvullend



Op 8 december moeten alle plannen ingediend worden. In januari 2021 kiest een onafhankelijke jury drie winnaars, die elk tot maximaal één miljoen euro ontvangen van Start Foundation om hun plan daadwerkelijk uit te voeren.



Met de Werkinnovatie Prijs, onderdeel van het programma Parallelle Arbeidsmarkt, zet Start Foundation in op het ontwikkelen van nieuwe waardevolle banen voor mens en maatschappij. Op de website www.werkinnovatieprijs.nl zijn de finalisten de komende tijd te volgen. Op 28 januari 2021 worden de winnaars bekendgemaakt.