Slecht weer grootste oorzaak van baaldag voor Nederlanders

'S-HERTOGENBOSCH, 20180206 -- Uit onderzoek onder 1.887 Nederlanders blijkt dat ons humeur op een gemiddelde dag flink kan worden beïnvloed door het weer. 39% van de respondenten geeft aan dat slecht weer hen een baaldag kan bezorgen, terwijl een zonnige dag het humeur van 53% van de deelnemers verbeterd. Ook onverwachte verrassingen en korting op favoriete producten zorgen voor glimlach op het gezicht bij een grote groep Nederlanders. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van DailyDeals.nl.



Er wordt wel eens gezegd dat Nederlanders veel zeuren en klagen. Je kan denken dat dit aan het onvoorspelbare Hollandse weer ligt. Dit klopt tot op zekere hoogte, maar er spelen meer factoren mee die invloed hebben op onze dagelijkse gemoedstoestand. Een slecht humeur kan worden veroorzaakt door talloze redenen, maar wat is de druppel die de emmer doet overlopen? Uit onderzoek naar de grootste oorzaken van een baaldag onder 1.887 Nederlanders blijkt dat naast slecht weer ook in de file staan en je verslapen een gemiddelde dag flink kunnen verpesten.



Om te ontdekken wat bij Nederlanders voor een slecht humeur zorgt werd in het onderzoek gevraagd naar de meest voorkomende oorzaken van een baaldag. In de uiteindelijke top 10 staat slecht weer met stip bovenaan; 39% van de respondenten geeft aan dat regen, storm en ander slecht weer een negatief effect heeft op hun humeur. In de file staan wordt door 28% aangegeven als reden voor een baaldag en voor 21% valt een dag in het water wanneer ze zich verslapen. Als andere redenen voor een pechdag werd o.a. een lekke fietsband en iets uit je handen laten vallen genoemd.



Naast de negatieve invloeden richtte het onderzoek zich ook op positieve invloeden op een gemiddelde dag. Wat zijn redenen voor een topdag? Ook op deze vraag geeft een groot deel van de 1.887 respondenten aan dat het weer veel invloed heeft op hun gemoedstoestand; bij 51% van de Nederlanders zorgt een zonnige, stralende dag voor een topdag. 17% geeft aan blij te worden van een verrassing of cadeau en 16% vindt het een geslaagde dag wanneer ze onverwachts kunnen besparen op een product dat al lang op het verlanglijstje staat. Ook een lief berichtje van de partner of een familielid en een compliment op het werk zorgen bij veel Nederlanders voor een goed humeur.