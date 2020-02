Huis-aan-Huis Magazine City breidt uit naar Utrecht

UITSPRAAK HOF ARNHEM MAAKT DE WEG VRIJ VOOR LANCERING CITY-MAGAZINE IN UTRECHT

De weg voor het verschijnen van CITY in de vierde stad van Nederland is vrijgemaakt na een arrest in hoger beroep van het gerechtshof Arnhem.Het Hof maakt korte metten met het rigoureuze besluit van de gemeente Utrecht om huis-aan-huisbladen in de Domstad in de ban te doen. Het Gerechtshof bepaalde dat de gemeente Utrecht in strijd handelt met de vrijheid van meningsuiting vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.Daarmee staat het licht op groen voor de lancering CITY Utrecht. De exacte startdatum wordt binnenkort bepaald.Een flink deel van de inwoners van Utrecht ontvangt straks wekelijks een nieuw magazine in handzaam formaat met lokale achtergrondverhalen, een interview met een bekende Nederlander uit de wereld van entertainment, sport of cultuur en met lifestyle over wonen, gezondheid en eten & genieten. Bovendien zijn wekelijks scherpe aanbiedingen van retailers onderdeel van het vaste CITY-menu.Uitgever H.A.H. Retail uit Baarle-Nassau streeft ernaar om 25% van de inhoud van CITY te laten bestaan uit journalistiek, waarbij het magazine zich qua vorm en inhoud wil onderscheiden van de traditionele huis-aan-huisbladen.Een journalistiek team van Trusted Media Publishers, het Amsterdamse mediabedrijf van Sjuul Paradijs en Jan-Kees Emmer, produceert wekelijks de inhoud van de verschillende CITY’s in Amsterdam, Haarlem, Tilburg en binnenkort Utrecht. Introductie in een aantal andere steden behoort tot de mogelijkheden, waardoor CITY op weg is het eerste landelijke huis-aan-huismagazine van Nederland te worden.CITY, gedrukt op gerecycled duurzaam papier, verspreidt drie keer per jaar de ‘Ja‘ en ook de ‘Nee’ sticker mee met het magazine als extra service aan de lezers. De verspreiding van CITY vindt plaats in de Ja-gestickerde brievenbussen en via de ongestickerde brievenbussen.EINDE PERSBERICHT