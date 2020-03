Statement Bestuur Pride Amsterdam op uitlatingen Frits Huffnagel

PERSVERKLARING



Bestuur stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) - Pride Amsterdam



Betreft: Reactie op uitlatingen Frits Huffnagel in NPO1 Radioprogramma Spraakmakers



Amsterdam, 5 maart 2020



"Op 3 maart heeft Frits Huffnagel in het NPO1 Radioprogramma Spraakmakers, een debatprogramma, zijn mening gegeven over de huidige vluchtelingencrisis aan de grens met Turkije en Griekenland. Tegen de achtergrond van de EU-Turkije deal zei hij dat hij van mening is dat de grens niet open moet en vluchtelingen daar niet moeten worden toegelaten. Hij sprak hij zijn voorkeur uit voor hulp en opvang in de regio aan deze vluchtelingen. Ook gaf hij aan beoordeling van de status van vluchtelingen ter plekke te willen. Hij zei verder: “We zien een kind en denken ‘oh wat zielig’, terwijl we niet een vader zien die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat misschien heeft gefaciliteerd.”



Het bestuur van de Stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) wenst met klem te benadrukken dat het standpunt van Huffnagel niet in gezamenlijkheid door het bestuur wordt gedragen en evenmin door de directeur en werkorganisatie. Het bestuur is divers samengesteld en kent vele privé meningen. Het bestuur, inclusief Huffnagel, betreurt de verontwaardiging en het gegeven dat deze scherp verwoordde mening als grievend is ervaren. Huffnagel is een debater en publiek figuur en had genuanceerder zijn mening kunnen geven.



Frits Huffnagel: “Ik wil mijn excuses aanbieden en heb er spijt van dat mijn woorden een deel van onze achterban hebben gegriefd en pijn hebben gedaan. Uiteraard hecht ik aan de vrijheid van meningsuiting. Helaas worden mij op internet standpunten toegedicht die ik niet heb of had. Ik had echter niet verwacht dat mijn mening zo sterk zou worden geplakt op de Pride organisatie. Dat had ik beter moeten inschatten. Ik trek hier mijn les uit voor de toekomst. Uiteraard blijf ik mij inzetten voor de Pride community, zoals ik dat ook de afgelopen jaren met veel passie en liefde heb gedaan.”



Het bestuur hecht eraan naar voren te brengen dat in de radio-uitzending op geen enkel moment een link is gelegd tussen hem, zijn rol als Pride-voorzitter en/of over specifiek LHBTI-vluchtelingenbeleid. We betreuren het dat daarna wel is gebeurd. We begrijpen dat Huffnagel wordt vereenzelvigd met de Pride, toch deed hij zijn uitlatingen op persoonlijke titel over een politiek zeer gevoelig onderwerp, waarover de organisatie van Pride Amsterdam niet gaat of überhaupt uitspraken zal doen. We gaan de komende periode met partijen in gesprek, die hun ongenoegen hebben geuit.



Stichting AGP heeft een aantal belangrijke uitgangspunten. Zo stelt AGP zich te allen tijde terughoudend op bij het doen van politieke uitspraken, tenzij deze gerelateerd kunnen worden aan de organisatie van LHBTI-demonstraties en Pride in het algemeen of Pride Amsterdam in het bijzonder. AGP kent verder geen partij politieke kleur. Onze achterban bestaat uit LHBTI’s met meningen verdeeld over het gehele politieke spectrum. Binnen Pride Amsterdam is er ruimte voor alle politieke partijen en standpunten, uiteraard binnen de grenzen van de wet. Onze organisatie zal nooit algemene (politieke) uitspraken doen. AGP heeft dus wel een mening over LHBTI-vluchtelingen in het bijzonder, niet over vluchtelingen in het algemeen. Pride Amsterdam is een platform waar allerlei LHBT-organisaties samen komen. Een platform waar partijen blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkwaardigheid van LHBTI’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Dat zullen we blijven doen."