In de horeca zit ruim 10% van de banen op het minimumloon. Dick Koerselman, voorzitter FNV Horeca: “Dit is een trieste en schandelijke notering voor een mooie sector zoals de horeca. In deze tijd waarin het personeelstekort enorm is moeten werkgevers juist hun personeel de waardering en beloning geven die zij verdienen en de sector weer aantrekkelijk maken voor nieuwe medewerkers. Onze oproep aan werkgevers is om nu echt iets te doen aan betere arbeidsvoorwaarden.”