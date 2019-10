Marijn Fidder winnaar De Hollandse Fotoprijs 2019

De Hollandse Fotoprijs, een initiatief van Hollandse Hoogte, is dé fotowedstrijd voor jong fotografietalent. Tot en met 30 september konden fotografen hun fotoserie insturen. De jury is uiteindelijk tot een winnaar van De Hollandse Fotoprijs 2019 gekomen: Marijn Fidder (22) met haar fotoserie ‘Stoute Cellen’.



Over de fotoserie



In de fotoserie 'Stoute Cellen' heeft Marijn meerdere kinderen tussen 0 tot 13 jaar die kinderkanker hebben vastgelegd. De foto's zijn gemaakt in verschillende stadia van hun ziekte. Tijdens behandelingen, thuis en op school. In goede tijden, maar ook in slechte tijden, om de impact van de ziekte te laten zien en het onderwerp bespreekbaar te maken.



Dit vond de jury



De jury – bestaande uit fotograaf Anne-Claire de Breij, winnaar De Hollandse Fotoprijs 2018 Folkert Koelewijn, vormgever Sybren Kuiper, fotoredacteur ANP-Hollandse Hoogte Pelin Tatli en marketing coördinator ANP-Hollandse Hoogte Nana van Dijk – vond alle foto’s uit de serie sterk. De beelden zijn doordacht, zitten technisch goed in elkaar, roepen emotie op en hebben een verstilling die bijdraagt aan het onderwerp. Het beeld van het jarige meisje dat met handen in haar zakken uitkijkt over haar eigen feestje raakte de jury diep. Ook de foto in het zwembad is een intens maar subtiel beeld dat je niet snel zult vergeten.



Daarnaast vond de jury de selectie erg sterk - de foto's vertellen samen een verhaal, zonder dat beelden overbodig voelen. Het is met recht een fotoverhaal te noemen.



Marijn wint een contract bij fotobureau Hollandse Hoogte, €2000 vrij te besteden en een publicatie op LINDA.nl.