Bazs horeca Hilversum neemt rigoureuze maatregelen na persconferentie

Bazs neemt rigoureuze maatregelen n.a.v. De verscherpte maatregelen.



Bazs heeft als doel de gasten een fantastische ervaring te laten beleven. Nu de maatregelen zo extreem worden beperkt worden moeten er grote stappen worden genomen.



Tijdens de intelligente lockdown begin dit jaar konden de Bazs zaken niet anders dan al hun diensten in de winkel aanbieden. Bazs Daily aan Havenstraat 13 is van pand gewisseld en qua assortiment uitgebreid.



Ditmaal kiest Bazs vroegtijdig voor de winkel. I.i.g. Voor een maand. “Loon en opstartkosten zijn niet breakeven te krijgen met de tijdsspanne die nu gegeven word. Hierdoor is ervoor gekozen alle kracht in de winkel te steken. Er komt een aangepast menu en kaart van gerechten en 3 gangen menu’s die af te halen zijn. Vanaf half oktober is het ook mogelijk thuis te laten bezorgen via het nieuwe Uber eats.



De evenementen van Bar Bazs worden in de maand oktober op on hold gezet. met geluk kunnen er in de loop van november weer evenementen opstarten.



Bazs legt de nadruk aan beleving bij een diner of een goed stuk muziek. Focus ligt nu op het Bazs gevoel thuis te beleven met de gerechten en wijnen van Bazs.



“Corona kost veel geduld en creativiteit. Helaas moeten daar snelle keuzes gemaakt worden maar aldoende leren wij keer op keer. Belangrijkste is dat het aantal besmettingen daalt en de genomen maatregelen na het behaalde resultaat weer kunnen worden afgebouwd” aldus Shiva de Winter (eigenaar van Bazs)