De NCV lanceert de uitgave ‘Wat vertelt het etiket van een cosmeticaproduct?'

Zoals ieder jaar stuurt de NCV haar leden en relaties op Valentijnsdag een nieuwe uitgave. Deze staat geheel in het teken van het etiket van een cosmeticaproduct. Om te laten zien hoeveel informatie daarop te vinden is.



In de huidige tijd willen consumenten van alle mooie producten voor de persoonlijke verzorging steeds meer informatie. Die is grotendeels al te vinden op het product. Het etiket is namelijk een omvangrijke informatiebron. Deze uitgave helpt om termen en symbolen op het etiket te verklaren. Het biedt informatie over bijvoorbeeld samenstelling, houdbaarheid en claims van en op een product. Het beantwoordt vragen als: ‘hoe lang is mijn product na openen nog houdbaar? Waarom is de plaatsnaam op het etiket soms onderstreept?’



Ronald van Welie, directeur NCV “Met de pandemie en de lockdown, die grote gevolgen heeft voor eenieder, ben ik er trots op dat onze leden en hun producten een centrale rol spelen in het dagelijks leven van mensen. Het verplicht sluiten van winkels en de contactberoepen zoals kapper, nagelstylist en schoonheidsspecialist toont dit belang des te meer aan. Een goede persoonlijke verzorging is belangrijk voor ons welzijn en draagt bij aan onze gezondheid en waardigheid. We willen positiviteit blijven uitstralen en omdat de consument altijd centraal staat voor onze leden, hebben we besloten deze folder uit te brengen”.



U kunt de uitgave downloaden via www.ncv-cosmetica.nl/infocentrum/downloads/.