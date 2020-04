Live Webinar Corona en Kanker donderdag 2 april 20:00 uur

Naar aanleiding van de vele specifieke vragen die er bestaan bij kanker patiënten in Nederland over het Corona virus, organiseert de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) de beroepsvereniging voor kanker behandelaren in Nederland, samen met het medisch inhoudelijke platform MEDtalks, het live webinar Corona en Kanker op donderdag 2 april van 20:00 - 21:00 uur.



Gasten:



- Presentatie - Inge Diepman



- Prof. dr. Haiko Bloemendal, internist-oncoloog Radboudumc, voorzitter NVMO



- Prof. dr. Marcel Verheij, radiotherapeut-oncoloog Radboudumc, voorzitter SONCOS



- Robbert van Alphen, internist-oncoloog ETZ, bestuurslid NVMO



- Prof. dr. Annelies Verbon, internist-infectioloog Erasmus MC



- Prof. dr. Egbert Smit, long arts NKI-AvL



- Irene Dingemans, belangenbehartiger kwaliteit van zorg, NFK



- Arend Jan Meinders, internist-intensivist, st. Antonius Ziekenhuis



Vragen die tijdens dit webinar aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld:



- Bij welke klachten moet ik contact opnemen met mijn behandelaar?



- Welke wijzigingen kunnen er gemaakt worden in mijn behandeling en waarom?



- Hebben de nieuwe maatregelen een negatief effect op mijn behandeling?



- Krijgen patiënten met het coronavirus voorrang op zorg?



Kijkers kunnen vragen insturen. Veel gestelde vragen worden in de uitzending behandeld.



Dit programma wordt volledig virtueel uitgezonden. De gasten en presentatrice worden vanuit hun thuissituatie geschakeld in beeld gebracht. Indien u dit webinar wilt bekijken kunt u zich aanmelden via https://www.coronaenkanker.com/