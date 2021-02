Duurzaam verbinden met goMICE, juist ook in Corona-tijd

Het Rotterdamse groepsreizen- en eventbureau goMICE lanceert een methode die organisaties helpt om relaties en medewerkers langdurig en duurzaam te verbinden aan hun organisatie of merk. In een tijd waar nieuwe connecties maken en verbonden blijven een van de grootste uitdagingen is, door de beperkte mogelijkheden van live ontmoeten en reizen, biedt de Stretch-methode van goMICE een oplossing voor live & online momenten.



Diewertje Reekers, Manager Eventmarketing goMICE: "Ook al staat het fysiek zakelijk ontmoeten en beleven nu misschien op een laag pitje, je wilt toch je nieuwe producten of diensten in de markt zetten, je sales targets communiceren, je team of klanten activeren en je nieuwe strategieën presenteren maar ook inbedden in je organisatie. Veelal momenten waar voorheen een live event of incentive reis voor werd ingezet en momenteel regelmatig wordt gekozen voor een online event.”



"Met de stretch-methode creëren we rondom het online of – wanneer we straks weer fysiek mogen ontmoeten - live moment, een creatief en doordacht traject met verschillende touch points, of zoals wij het noemen: "touch moments". Deze kunnen zowel online, offline of later weer fysiek plaatsvinden. Communicatiemomenten die niet alleen bijdragen aan de te behalen doelstelling, maar ook zorgen voor meer impact en resultaat en dus bijdragen aan je ROI.”



De goMICE stretch-methode helpt directies, marketeers, communicatieadviseurs, eventmanagers, salesmanagers en HR-adviseurs met het langdurig en duurzaam verbinden van relaties en medewerkers. De methode is er voor iedereen binnen een organisatie die een boodschap wil overbrengen, een concreet doel voor ogen heeft, mensen wil samenbrengen en meer rendement uit zijn budget wil halen.



Binnen een organisatie waar normaliter veel wordt gereisd is alleen nadenken over duurzaam verbinden en organiseren niet meer voldoende. Rob Jansen, Managing Director goMICE: "Actie ondernemen rondom MVO en opdrachtgevers proactief adviseren over mogelijkheden om een steentje bij te dragen, is voor ons het nieuwe normaal. Zo hebben wij, voor het duurzaam stretchen van online of live momenten, diverse digitale tools in huis die offline communicatiemiddelen kunnen vervangen. Denk aan het digitaal informeren, registreren, activeren en enthousiasmeren van de doelgroep.”



Daarnaast heeft goMICE verschillende acties ondernomen om duurzaamheid een vaste plek te geven binnen de organisatie. Rob Jansen: “Zo hebben we onder andere een CO2-calculator voor het berekenen en compenseren van de uitstoot van zakenreizen en events, een dedicated duurzaamheidsteam én zijn we partner van MVO Nederland. Nieuwe tijden vragen om nieuwe initiatieven. Het duurzaam verbinden, reizen en organiseren is hierin naar ons idee onmisbaar.”



goMICE biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 1 april 2021 een gratis online sparringsessie te plannen met een van de goMICE professionals via www.gomice.nl/contact. Zo kunnen organisaties kennismaken met de goMICE Stretch-methode.