Wereldse tradities op het Embassy Festival

25 uit Oost-Java ingevlogen artiesten presenteren authentieke Reyog Ponorogo Parade



Voor het eerst zal er tijdens het Embassy Festival een Reyog Ponorogo Parade in Nederland te zien zijn. Deze traditionele Indonesische parade is een manifestatie van de liefde met een spirituele insteek. De parade wordt gepresenteerd door de ambassade van Indonesië die hiervoor maar liefst 25 artiesten uit Oost-Java laat in vliegen. Verwacht luide trommels, traditionele kledij, inclusief Barongan – een hoofdtooi van ongeveer 50 kilo - en veel dans. Tijdens het Embassy Festival krijg je ook de kans om te ervaren hoe een Bengalese trouwerij eruit ziet. In Bangladesh staat een trouwerij voor meer dan alleen de liefde tussen twee personen, het staat voor de levenslange vriendschap tussen twee families. Hoe aan deze bijzondere traditie invulling wordt geven? Je komt erachter tijdens het Embassy Festival, de culturele wereldreis die op zaterdag 7 september op het Lange Voorhout in Den Haag wordt gehouden. Op vrijdagavond 6 september vindt de sfeervolle openingsavond van het festival plaats op een dan nog beknopt festivalterrein.



Het Embassy Festival kun je het kleurrijkste festivals van Nederland noemen. Misschien wel van de wereld. Waarom? Niet alleen vanwege de grote diversiteit onder de festivalbezoekers, maar ook omdat landen vol trots hun cultuur presenteren. Bijvoorbeeld door de traditionele kledij van het thuisland te tonen. Felle prints en kleuren spelen hier de boventoon. Dit jaar vinden er maar liefst twee modeshows plaats met traditionele kledij uit Pakistan en Tanzania. Verder staat het Embassy Festival bol van dans muziek en dans. Mexico presenteert ter illustratie Fundación Xochiquetzal, een traditionele dans waar je van kan genieten onder het genot van een Margarita en echte Street Style Tacos met Guacamole. Daar blijft het niet bij want de meest populaire muziekstroming in Marokko; Gnawa, mag op geen enkel feest ontbreken, dus ook niet op het Embassy Festival. Maâlem Reda Stitou combineert een traditioneel Gnawa feestje met wereldmuziek en westerse elementen. De bijna 70 deelnemende landen en meer dan 45 optredens op vier podia, een Kids Compound en uitgebreide internationale markt kleuren het Lange Voorhout.



TREK IN KHACHAPURI, KüRBISKERNöL, COZONACI of MANDAZI?



Bij het Embassy Festival geen links-om-gedraaide-hamburgers in een zeewierbun met opsmuk. Op de Internationale Markt, die op zaterdag 7 september plaatsvindt, kom je traditioneel eten en drinken tegen uit alle werelddelen. Laat je smaakpapillen exploderen met gerechten zoals Pão de Queijo (Brazilië), Mandazi (Kenia), Placinte (Roemenië), Nasi Lemak (Maleisië), Cozonaci (Roemenië), Biko (Filipijnen), Dolma (Azerbeidzjan), Banh m (Vietnam), Sirnica (Bosnië en Herzegovina), Khachapuri (Georgië) en Kürbiskernöl (Oostenrijk). Wees ook niet verbaasd als een ambassadeur z’n stropdas afwerpt en een schort omdoet om zelf een culinaire verrassing te bereiden. Op de internationale markt worden bovendien tal van demonstraties gegeven, vinden er kleinschalige akoestische optredens plaats en er is veel informatie over de landen te vinden.



CULTURELE RIJKDOM



De zevende editie van het Embassy Festival ontsluit de culturele rijkdom van de deelnemende landen en verleidt bezoekers tot ontmoetingen met elkaar, weerlegt en verdiept op een bijna terloopse wijze inzichten in andere culturen. De kick-off van het festival ontvouwt zich op vrijdag 6 september vanaf 17.00 uur met een afwisselend programma met Paul Beaubrun (HTI), Son de Aqui (MEX), Gita Buhara (GHA), London Afrobeat Collective (GBR)en True Vibenation (AUS). Op zaterdag 7 september barst het festival om 12.00 uur in volle omvang los op vier podia, de Kids Compound, een Filmpaviljoen en de International Market. Op de CONTEMPORARY STAGE wordt een breed internationaal palet aan pop- en wereldmuziek gepresenteerd met Reyog Ponorogo (IDN), Grapell (SWE), Lady Bazaar (CHE), Boom Pam (ISR), Maâlam Reda Stitou (MAR), La Chiva Gantiva (COL) en Harmony Glen (IRL). Op de CLASSICAL STAGE treffen we Lorraine Balen Tatto (BRA), Elena Bazhenov (RUS), Jet Set! Classical Glitterati (EU), Kristin Mulders (NOR), Faraj Suleiman (PSE), Anna Smith (AUS) en Göksel Yilmaz Ensemble (TUR). Op de CREATIVE ARENA en de CONTAINER STAGE is het gedurende de hele dag genieten van een breed palet aan dans, muziek en theater uit alle windstreken. #EUandME presenteert in een eigen Virtual Reality Cinema een aantal korte films, gemaakt door jonge talentvolle Europese makers, over belangrijke Europese thema’s. In de KIDS COMPOUND worden de jongste festivalbezoekers op hun wenken bediend met een op maat gesneden en grenzeloos kinderprogramma.



FACTS & FIGURES



Het Embassy Festival trok vorig jaar meer dan 60.000 bezoekers en toont in Den Haag, Internationale stad van Vrede & Recht, in meest letterlijke zin dat cultuur verbroedert en voor verwondering zorgt. De volgende landen nemen deel aan het Embassy Festival: Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Bangladesh, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Canada, Chili, China, Costa Rica, Kroatië, Cuba, Cyprus, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Estland, Filippijnen, Finland, Georgië, Ghana, Guatemala, Haïti, Hongarije, Ierland, India, Indonesië, Israël, Japan, Jemen, Kenia, Koeweit, Kosovo, Maleisië, Mexico, Mongolië, Nepal, Nigeria, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Oostenrijk, Pakistan, Palestina, Peru, Polen, Republiek Korea, Roemenië, Rusland, Saoedi-Arabië, Senegal, Sint Maarten, Slowakije, Slovenië, Soedan, Tanzania, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Zweden, Zwitserland en Zuid-Afrika.



QUOTES



Quote Rawan Sulaiman - Head of Mission State of Palestine: “Het Embassy Festival brengt mensen van over de hele wereld samen om hun cultuur, eten, muziek en dans te demonstreren. Voor mij is deelname aan het festival een geweldige kans om Palestina te presenteren aan mensen van over de hele wereld. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen culturen van verschillende landen verkennen met hun mooie kleuren, rijke smaken en traditionele gebruiken. Het Embassy Festival is een briljante manier om diversiteit, verscheidenheid en tolerantie te vieren in Den Haag, de stad van Recht en Vrede.”



Quote bezoeker Lindsay: “Het mooiste om te zien tijdens het Embassy Festival is dat iedereen het met elkaar kan vinden hier. Dat er ontmoetingen plaatsvinden uit nieuwsgierigheid en dat alle culturen samengaan. Hier laten we zien dat we juist heel gemoedelijk naast elkaar kunnen leven. Dat is echt bijzonder!”



EMBASSY FESTIVAL 2019



VRIJDAG 6 SEPTEMBER| 17.00 - 23.00 uur: wereldmuziek, dans op twee podia | Bites & Drinks



ZATERDAG 7 SEPTEMBER | 12.00 - 20.00 uur: International Market, Classical Stage, Contemporary Stage, Container Stage, Creative Arena, Kids Compound | Bites & Drinks



LANGE VOORHOUT, DEN HAAG | GRATIS | WEBSITE: EMBASSYFESTIVAL.COM



Het Embassy festival wordt georganiseerd door PROOOST Events, het organisatiebureau achter het succesvolle THE LIFE I LIVE: Koningsnacht/Koningsdag in Den Haag en UIT Festival Den Haag.