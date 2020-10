'Goldman Sachs-schikkingen zijn sterke boodschap aan internationale bedrijven'

Dit is een expertquote van Sharon Oded van Institute For Financial Crime (IFFC), in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Amerikaanse topbankiers moeten na schandaal bonussen terugstorten | ANP



De record brekende Goldman Sachs-schikkingen van 2,9 miljard dollar zijn een pijnlijke herinnering voor internationaal opererende bedrijven dat ze steeds grotere handhavingsrisico’s lopen in als het gaat om grensoverschrijdende corruptie.



Deze schikking overtreft de torenhoge boetes die de afgelopen jaren zijn opgelegd in de toen record brekende zaken van Telia (2017 - $ 1,01 miljard); Petrobras (2018 - $ 1,78 miljard); en Airbus (2020 - $ 2,09 miljard). Bovendien vertegenwoordigt deze kwestie de toenemende samenwerking tussen autoriteiten over de hele wereld bij de bestrijding van corruptie bij bedrijven. Bij de handhaving op meerdere slagvelden waren in deze zaak negen verschillende instanties betrokken, in de VS, het VK, Zwitserland, Singapore, Luxemburg en Maleisië.



Naast de krachtige boodschap die deze schikking naar het bedrijfsmanagement en compliance-leiders heeft gestuurd om te zorgen voor adequate controles om het risico op corruptie te verminderen, benadrukt deze schikking ook het belang van strategisch beheer van nalevingsfouten, rekening houdend met de veelvoud aan handhavingsfronten. Het beheren van interne onderzoeks- en verdedigingsstrategieën met blootstelling aan meerdere jurisdicties vereist een zorgvuldige en georkestreerde aanpak om het risico van opstapeling tot een minimum te beperken. Deze aanpak moet worden toegepast vanaf een zeer vroege fase van het interne onderzoek en moet elke beslissing van de organisatie begeleiden tijdens het handhavingsproces.



Prof. Sharon Oded is hoofd van de Amsterdamse Regulatory, Compliance and Investigations-praktijk bij het internationale advocatenkantoor Norton Rose Fulbright, en de voorzitter van de Compliance Kamer van het Institute for Financial Crime (IFFC).