GPS-art dé nieuwe hype tijdens de coronacrisis

GPS-art, ook wel Strava-art genoemd is een ‘kunstvorm’ waarbij hardlopers of wielrenners via hun GPS een bepaalde route afleggen die een afbeelding of tekst vormt. De route kan vervolgens gedeeld worden op social media. Van dieren, landen, teksten tot zelfs huwelijksaanzoeken, we zien tegenwoordig de meest bijzondere creaties voorbijkomen. Ondanks dat GPS-art al langer bestaat, is het sinds het uitbreken van de coronacrisis een ware hype.



Het maken van een GPS-kunstwerk gaat als volgt. Allereerst wordt er op een fysieke of digitale kaart een afbeelding of tekst uitgetekend. Vervolgens wordt met een app de geplande route gevolgd; de populairste app op dit gebied heet Strava. Naast het bijhouden van de route, beweegtijd, gemiddelde tempo en het aantal verbrande calorieën, biedt deze app ook de mogelijkheid om de afgelegde route te delen op sociale media. Zo kunnen volgers het kunstwerk bekijken en eventueel dezelfde route ook rijden.



De enorme stijging in de populariteit van GPS-art ligt in lijn met de toenemende populariteit onder buitensporten in het algemeen. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zoeken steeds meer mensen een sport buiten verenigingsverband. Winkeliers merken bijvoorbeeld dat skeelers en wielrenfietsen veel meer verkocht worden dan voor de crisis. Vooral wielrenners gebruiken de app Strava veelvuldig om hun resultaten en voortgang bij te houden, maar nu dus ook steeds vaker voor het maken van Strava-art.



“Ondanks dat Strava-art al langer bestaat, wordt het nu echt populair onder het grote publiek. Met name recreatieve wielrenners vinden het een vermakelijke manier om op de fiets te zitten”, zegt Tom Hoogland, mede-eigenaar van het wielenmerk en fiets community RITM. “Het draait naast het leveren van een sportieve prestatie ook om het maken van de mooiste of grappigste vormen.” Hoogland geeft als tip mee om eenvoudig te beginnen: “Begin met woorden – die zijn relatief eenvoudig. Als dat lukt, kan overgegaan worden op moeilijkere vormen zoals dieren, gezichten of landen. Het is wel belangrijk om exact de geplande route te rijden. Eén verkeerde afslag kan het kunstwerk faliekant doen mislukken.”



Het wielenmerk RITM maakte een selectie van de 6 mooiste GPS-kunstwerken in Nederland op hun website.



https://ritm.nl/stravart/