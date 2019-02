Pride Capital Partners investeert in groei visuele product content

Bright River ontvangt investering van Pride Capital Partners (voorheen bekend als Main Mezzanine Capital) voor één van grootste groeisectoren in e-commerce



New York en Amsterdam – 14 februari 2019: Bright River, wereldleider op het gebied van product content oplossingen voor e-commerce merken, heeft een substantiële investering in de vorm van een mezzanine financiering van Pride Capital Partners ontvangen om zijn ambitieuze groeistrategie te realiseren. De investering stelt Bright River in staat grote stappen te maken in de optimalisatie van innovatieve, datagestuurde oplossingen voor visuele content (VCO: Visual Content Optimization).



“Visuele product content is een sector met een enorm groeipotentieel voor de e-commerce,” zegt Lars van ’t Hoenderdaal, managing partner bij Pride Capital Partners. “De plannen van Bright River om merken in staat te stellen datagestuurde beslissingen te nemen met behulp van visuele content verdienen deze investering. Het bedrijf heeft steeds opnieuw indruk op ons gemaakt met hun visie voor visuele content optimalisatie, hun managementteam en hun gevarieerde internationale klantenportefeuille.”



Bright River streeft naar datagestuurde visuele content optimalisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest geavanceerde technologie die de e-commerce wereldwijd te bieden heeft. Het bedrijf gebruikt de investering van Pride Capital Partners op drie vlakken: 3D-productvisualisatie, automatisering van beeldbewerking door middel van machinaal leren en geavanceerde visuele content optimalisatie (VCO).



“Op deze gebieden boeken we belangrijke vooruitgang. Er ligt een hoop in het verschiet en het is een witruimte om in de gaten te houden,” aldus David Jonkers, CEO en mede-oprichter van Bright River. “VCO speelt een cruciale rol in e-commerce. Het beïnvloedt het consumentenvertrouwen en creëert een aankoopintentie. We zijn nu nog beter in staat om onze klanten te adviseren bij het samenstellen van de juiste visuele content mix. Zo helpen we ze niet alleen bij het verlagen van de kosten maar vooral bij het verhogen van de omzet. We zijn verheugd dat we met deze investering de optimalisatie van visuele product content naar het volgende niveau kunnen brengen en onze geambieerde groeistrategie kunnen verwezenlijken.”



Over Bright River



Bright River helpt online verkopers hun visuele product content te optimaliseren door ze in staat te stellen rijke en aantrekkelijke online winkelervaringen te creëren die resulteren in hogere omzet en lagere retourpercentages. Het succes van de e-commerce is steeds meer afhankelijk van visuele content optimalisatie (VCO). Bright River past machine learning en geavanceerde technologie toe om de efficiëntie bij fotobewerking, videobewerking en 3D-modellering te verhogen.



Bright River werd opgericht in 2006 en is gevestigd in Haarlem met een tweede hoofdkantoor in New York. Met 750 medewerkers verspreid over vijf kantoren op drie continenten helpt Bright River met zijn sterke positie in de Verenigde Staten klanten over de hele wereld. Meer informatie over Bright River kunt u vinden op https://www.bright-river.com/



Over Pride Capital Partners



Pride Capital Partners is een gespecialiseerde private debt company, voorheen bekend als Main Mezzanine Capital. Pride Capital Partners verstrekt mezzanine leningen aan winstgevende en groeiende ondernemingen in de software en IT markt in de Benelux en DACH regio. De funding van Pride Capital Partners wordt verzorgd door haar eigen aandeelhouders, alsmede vermogende particulieren, family offices en (voormalige) ondernemers. De portfolio bestaat onder meer uit OnGuard, DataManagement Professionals, BTC, The Valley, Spotzer en Duitse ondernemingen KAIROS en COYO. Meer informatie kunt u vinden op www.pridecapital.nl