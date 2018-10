Wereldprimeur 7th Circle – 100% natuurlijke zoetstoffen en additieven

Met Fooditive introduceert 7th Circle een nieuwe generatie additieven volledig gebaseerd op restproducten uit de groente- en fruitsector.



De Rotterdamse startup 7th Circle heeft de introductie aangekondigd van Fooditive, haar merk van natuurlijke additieven. Het is de wereldprimeur van een assortiment additieven voor voedingsmiddelen en dranken.



“Wij maken een revolutie voor de voedings- en drankenindustrie mogelijk om producten in de schappen van de supermarkt te zetten die vrij zijn van de chemicaliën en dus ongevaarlijk voor de gezondheid van de consument”, aldus 7th Circle oprichter en wetenschapper Moayad Abushokhedim.



De additieven zijn volledig gebaseerd op restproducten van groente- en fruit. Zo zijn onze emulgatoren afgeleid van aardappelen en worden onze zoetstoffen gemaakt van de schillen van peren en appels. We gebruiken bananenschillen als hoofdingrediënt van onze verdikkingsmiddelen en wortelen staan aan de basis van onze conserveringsmiddelen. 7th Circle zal daardoor voorzien in een volledig duurzaam productieproces en dragen daarmee bij aan de opbouw van een circulaire economie. Bovendien profiteren agrariërs en supermarkten: tegen een eerlijke prijs leveren zij de grondstoffen waarmee afval in additieven wordt getransformeerd. Tot slot zijn de natuurlijke zoetstoffen ook caloriearm, waarmee ze zelfs veilig zijn voor mensen die lijden aan diabetes of gewoon bewust willen zijn van hun lichaamsgewicht.



“We geloven dat de toewijding aan en zorg voor onze planeet iets geweldigs teruggeeft: onze gezondheid,” aldus Abushokhedim. “Deze producten zijn revolutionair en dragen bij aan een betere wereld. In dat geloof staan wij niet alleen. Tijdens de gesprekken met potentiele investeerders, kregen we hiervoor veel bijval, ook daar waar je dat niet direct verwacht.”



Met het bedenken en ontwikkelen van hun voedingsmiddelen strijdt Fooditive voor een wereld met minder suikerconsumptie. Fooditive wil niet verantwoordelijk zijn voor aan obesitas gerelateerde aandoeningen, zoals hartaandoeningen, beroertes, type 2-diabetes en zelfs bepaalde soorten kanker. Daarnaast hanteert 7th Circle strenge maatstaven om de voedselveiligheid te kunnen garanderen, door bijvoorbeeld te testen op pesticiden en zware metalen. Om de strategie van duurzaamheid te onderstrepen, streeft de startup naar een productie die volledig op basis van hernieuwbare energie is gebaseerd.



Het gebruik van zoetmakers en andere additieven is niet alleen gangbaar maar ook belangrijk in de hedendaagse voedingsmiddelen- en drankenindustrie, en hoewel de verkoop van Fooditive producten uitsluitend aan producenten plaatsvindt, streeft 7th Circle ernaar om het bewustzijn onder consumenten te vergroten: zij moeten weten dat er natuurlijke, gezonde alternatieven bestaan voor veel van de vervelende e-nummers waar we tot nu toe mee te maken hadden.



"Consumenten willen begrijpen wat ze eten," aldus Moayad Abushokhedim. "7th Circle is gespecialiseerd in de productie van volledig natuurlijke additieven en zoetstoffen omdat we geloven dat dit is wat consument wenst en wat het milieu nodig heeft.”



“Nu kan iedereen genieten van hun favoriete zoetigheid, zonder zich schuldig te voelen of later de lichamelijke gevolgen te ondervinden’.