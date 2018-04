Cathelijn Peters directeur Unie van Waterschappen

Cathelijn Peters is door het bestuur van de Unie van Waterschappen benoemd als directeur van de Unie van Waterschappen. Samen met algemeen directeur Albert Vermuë vormt zij vanaf 1 mei de directie van de Unie van Waterschappen.



Het bestuur van de Unie van Waterschappen kiest met de aanstelling van Cathelijn Peters voor een uitbreiding op directieniveau. Hiermee komt er meer ruimte voor de steeds bredere inbreng en betrokkenheid van de waterschappen in politiek Den Haag en de verdere professionalisering van de interne organisatie.



Cathelijn Peters kent de waterschappen goed want zij was de afgelopen jaren al werkzaam bij de Unie van Waterschappen als programmaleider Moderne Overheid. Zij begon haar carrière bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en studeerde rechten aan de Universiteit van Maastricht.