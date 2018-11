Tuinmaximaal uit Eindhoven wint Gouden FD Gazellen Award

Eindhoven - Tuinmaximaal uit Eindhoven heeft de Gouden FD Gazellen gewonnen. De marktleider in terrasoverkappingen ontving op 8 november tijdens de feestelijke uitreiking in het Evoluon de onderscheiding in de categorie grote bedrijven uit Zuid-Nederland.



De FD Gazellen Awards worden jaarlijks door het Financieel Dagblad uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De bedrijven die meedingen naar de prijs zijn financieel gezond en hebben een omzetgroei van minimaal 20% over de afgelopen drie boekjaren. Naast de omzetgroei wordt ook de winstmarge en de groei van het personeel meegenomen in de berekening. In 2017 mocht Tuinmaximaal ook de bronzen FD Gazellen Award in ontvangst nemen in de categorie middelgrote bedrijven. Tuinmaximaal is dan ook bijzonder vereerd om dit jaar de gouden award in de categorie groot in ontvangst te nemen. Dankzij de focus op standaardisatie weet Tuinmaximaal ook dit jaar een aanzienlijke groei door te maken.



Tuinmaximaal verkoopt via de webwinkel en in de showroom in Eindhoven terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering door heel Europa. Alle producten zijn samengesteld als eenvoudig bouwpakket en zijn met meegeleverde handleidingen ook goed zelf te monteren. Het grote voordeel voor de klant is dat een terrasoverkapping na plaatsing altijd stap voor stap uit te breiden is met glazen schuifwanden, zonwering en diverse accessoires.



Dankzij slimme oplossingen binnen het bedrijfsproces slaat Tuinmaximaal alle schakels in de keten van bedrijven over en blijft zij concurrenten voor. Tuinmaximaal levert rechtstreeks aan consumenten en zakelijke afnemers. Het is mogelijk om producten te laten bezorgen in Nederland, België en een groot deel van Duitsland. Het ophalen van goederen is dagelijks mogelijk. Tuinmaximaal verzorgt indien gewenst ook de montage van de producten bij consumenten thuis.