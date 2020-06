Pocket Pussy - Voor wanneer je hand niet meer volstaat

Steeds meer mannen gebruiken een Fleshlight, of kwalitatief nog betere onahole



TILBURG - Waarom een onahole https://www.motsutoys.nl/kunstvagina-s.html gebruiken in plaats van je hand? Simpel gezegd: het voelt veel beter.



De meeste mannen komen er al jong achter hoeveel plezier je kan hebben met je rechterhand (of vooruit, je linker). Maar waar veel mannen de laatste jaren achter komen is dat er allerlei speelgoed op de markt is dat nog veel meer genot geeft. Nu zijn er natuurlijk creatievelingen die van alles verzinnen 'om aan hun trekken te komen', van appeltaarten, tot princlerolls met watten erin, of wat dacht je van een jampotje in de magnetron met een plastic zakje erin, twee kussens tegen elkaar houden, allemaal manieren die niet heel lekker zijn en zeker niet handig. Dan bieden pocket pussy's een veel beter gevoel, met een beetje glijmiddel voelen ze geweldig. Nou is het natuurlijk wel een verschil in de types die er zijn en wat bij jou past.



Wil je bijvoorbeeld een strak pocket pussy, of juist een wat lossere, waar je langer van kan genieten? Een met G-spot(s) erin, met bochten en kronkels, die jou laten kronkelen van genot? Het kan allemaal, er zijn ook hele heupen te krijgen en natuurlijk torso's.



Een Pocket Pussy is er al voor een paar tientjes, soms zijn ze over stimulerend, wat jou kan trainen voor het echte werk, zodat je het daarbij langer vol houd.



Uit Japan:



De onahole is een Japanse Pocket Pussy https://www.motsutoys.nl/kunstvagina-s/onahole.htm... . Een alternatief voor een Fleshlight dus, de Amerikaanse masturbator die op veel plekken te verkrijgen is. Deze sexspeeltjes voor mannen hebben een grote verscheidenheid aan ontwerpen en materialen, waardoor er voor iedereen wat wils is.



Degene in de video vind je hier: https://www.motsutoys.nl/r-20-third-gen.html