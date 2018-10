Aantal importdiesels afgelopen halfjaar ruim 37 procent afgenomen

De import van gebruikte dieselauto’s neemt sinds afgelopen winter zienderogen af, blijkt uit een analyse van BOVAG. In maart 2018 werden nog 5.572 tweedehands diesels naar Nederland gehaald en sindsdien daalt dat aantal gestaag, tot 3.484 in september, oftewel 37,4 procent minder dan een halfjaar eerder en het laagste niveau sinds januari 2016. “We herkennen ons dan ook niet in het beeld dat de RAI Vereniging oproept van Duitse diesels die Nederland zouden overspoelen. Wat ons betreft onnodige stemmingmakerij”, aldus Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG.



In totaal staat de teller van geïmporteerde, gebruikte diesels tot en met september dit jaar op 42.350 stuks en dat correspondeert met 25,8 procent van alle importauto’s. In 2012 was het aandeel diesel in de import nog 38,6 procent. Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van BOVAG: “Ook al laait de discussie bij onze oosterburen flink op, willen steeds meer Duitse steden een dieselverbod en worden de Duitsers met hoge premies verleid om hun diesel in te ruilen: uit deze cijfers blijkt dat er geen enkele grond is om aan te nemen dat die auto’s massaal naar Nederland zouden komen. Sterker nog, Nederland exporteert zelf steeds meer diesels. Voor de Nederlandse particulier, die gemiddeld 11.000 kilometer per jaar rijdt, is een dieselauto vanwege de hoge toeslag in de motorrijtuigenbelasting simpelweg geen optie. Alleen veelrijders kiezen hiervoor en dan moeten de kilometrages al richting de 30.000 per jaar gaan om dit rendabel te maken. Dat is overigens al sinds jaar en dag zo.”



Dieselexport stijgt



Intussen betreft nog maar 15,4 procent een diesel en dat was drie jaar geleden nog 16,7 procent. De verkoop van tweedehands dieselauto’s door de vakhandel aan consumenten is sinds het begin van de zomer tanende: afgelopen juni waren dat er 19.180 en in september nog maar 14.969 (min 22 procent). Bovendien verlieten vorige maand 10.920 diesels ons land en daarmee groeide de export naar het hoogste niveau sinds maart 2016.



Verdubbeling elektrische auto’s



Daar waar het aantal diesels in Nederland gestaag daalt, stijgt het aantal volelektrische auto’s vrijwel omgekeerd evenredig. Op peildatum 30 september 2018 waren dat er 34.251 en dat betekent dat er vorige maand bijna 2.500 elektrische personenauto’s bijkwamen. De groei ten opzichte van begin dit jaar is ruim 62 procent en tegen het einde van 2018 zullen er in Nederland om en nabij de 45.000 elektrische auto’s rondrijden; een ruime verdubbeling in vergelijking met eind 2017, toen er 21.115 geregistreerd stonden.