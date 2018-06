In alle regio’s stijgt het aantal mbo-vacatures

In heel Nederland is het aantal mbo-vacatures aan het stijgen. In de periode september tot en met februari van 2018 ontstonden ruim 243.000 vacatures op mbo-niveau, 13% meer dan in dezelfde periode in 2017. De regio’s met de sterkste toename zijn Midden-Holland (+49%), Drechtsteden (+27%), Achterhoek (+22%) en Haaglanden (+22%).



Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt, neemt het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV met ruim een vijfde af. Met name vanuit de detailhandel, financiële en zakelijke dienstverlening en de horeca is de afname van jongeren die een beroep doen op een uitkering het grootst. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van SBB en UWV.



Ton Heerts, duovoorzitter SBB: ‘De behoefte aan goede vakmensen is in het hele land zichtbaar. Dat is heel goed nieuws voor zowel mbo-studenten als voor de vmbo-leerlingen die na de zomer aan een opleiding gaan beginnen. Maar ook voor werkenden en werkzoekenden is dit een mooie opsteker. Zeker als ze kiezen voor kansrijke sectoren zoals gastvrijheid of retail.’



De regio’s met de kleinste toename aan vacatures zijn Twente (+6%) en Zuid-Limburg (+7%). In de sectoren Gastvrijheid, Retail en Zorg zijn de meeste vacatures, zo blijkt uit de cijfers van SBB.



Per regio en opleiding is daarnaast inzichtelijk gemaakt waar goede baan- en stagekansen liggen. Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding hebben een goed baanperspectief als zij bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding kok, begeleider gehandicaptenzorg en technicus engineering.



Minder nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren



In januari t/m april 2018 verstrekte UWV ruim 18.625 nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar, een daling van (-22%) ten opzichte van een jaar geleden. In de sectoren detailhandel, financiële en zakelijke dienstverlening en de horeca is de afname het grootst. Uitzendwerk is het meest kansrijk voor jongeren om vanuit WW naar werk te komen. 37% van de jongeren vond in 2017 na hun WW werk via een uitzendcontract.



De regio met de grootste afname nieuwe WW-uitkeringen is Rivierenland (-34%), Achterhoek (-34%) en Twente (-34%).De regio met de kleinste afname is Midden Limburg (-14%), Zeeland (-15%) en Rijk van Nijmegen (-16%).