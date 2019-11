Alpine versnelt haar groei door de overname van Thunderplugs

Utrecht (NL), 4 november 2019 - Alpine Hearing Protection bouwt verder aan haar groeistrategie met de overname van Thunderplugs/Bananaz (Safe Ears B.V.).



Alpine, gevestigd in Soesterberg (Nederland), ontwikkelt en verkoopt premium gehoorbescherming producten. Alpine werd in 1995 opgericht door Peter en Lisette de Roode, die al snel de potentie zagen van innovatieve gehoorbeschermers in combinatie met een sterk merk. Eind 2018 kwam Vendis Capital aan boord als aandeelhouder en werd Arthur van Keeken aangesteld als CEO. Dit alles met een eenvoudige ambitie: het beste en grootste merk in gehoorbescherming bouwen.



Alpine’s strategie rust hierbij op innovatieve producten van hoge kwaliteit die via alle relevante verkoopkanalen naar de markt gebracht worden. De forse organische groei wordt nu verder versterkt met deze overname van een andere succesvolle speler van gehoorbescherming producten.



Safe Ears B.V., beter bekend onder haar merknaam Thunderplugs, werd opgericht in 2011 door twee jonge muzikanten en ondernemers, Koen Brouwer en Quinten Huigen. Hun missie was om hoogwaardige gehoorbescherming aan te bieden op locaties waar dit het meest nodig is en in de afgelopen jaren hebben ze een sterke positie opgebouwd in het zogenaamde Events & Venues kanaal, met een uitgebreid netwerk aan klanten, waaronder poppodia, clubs en festivals.



Arthur van Keeken, CEO van Alpine, legt uit: “Deze acquisitie versterkt onze leidende positie in het Events & Venues kanaal. We zien dat dit kanaal belangrijk is in de markt voor gehoorbescherming, zowel voor het invullen van een directe behoefte van de consument op dat moment, maar ook omdat dit voor vele (jonge) consumenten de eerste kennismaking is met onze producten. Ook zijn we verheugd om het Safe Ears team, onder leiding van Wouter Donkers, te verwelkomen en in de toekomst te kunnen blijven rekenen op het advies van Koen en Quinten.”



Over Alpine (alpinehearingprotection.com)

Alpine is een in Soesterberg (NL) gevestigd gehoorbescherming merk. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt zijn assortiment onder het Alpine merk via een echt omnichannel platform met zowel offline en online retail, evenementen en zijn eigen webshop. Het bedrijf verkoopt wereldwijd, met de Benelux, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als de belangrijkste markten.



Over Vendis Capital (www.vendiscapital.com)

Vendis Capital werd opgericht in 2009 en is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich volledig toespitst op de Europese consumentenmarkt. In partnership met ervaren ondernemers en managers richt Vendis zich op kleine en middelgrote ondernemingen die goed gepositioneerd zijn voor waarde-creërende groei of transformatie (‘building brands together’). Vendis investeert in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en in de Scandinavische landen.