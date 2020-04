Anycoin Direct lanceert nieuw platform voor handel in cryptocurrency

Broker constateert groeiende interesse voor crypto’s vanaf begin coronacrisis



Veghel, 28 april 2020 – Online broker voor cryptocurrency Anycoin Direct heeft een nieuw, innovatief handelsplatform geïntroduceerd waarmee klanten in Nederland en daarbuiten eenvoudig en veilig in cryptocurrency kunnen handelen. Op deze manier speelt het Nederlandse bedrijf in op de groeiende interesse van particulieren voor de handel in cryptocurrency.



Het in 2013 opgerichte Anycoin Direct is een van de meest ervaren brokers in Nederland van digitale valuta zoals Bitcoins. Het bedrijf is opgericht vanuit de ambitie om de aan- en verkoop van cryptocurrency zo eenvoudig en transparant mogelijk te laten verlopen. Anycoin Direct heeft de interesse in cryptocurrency de afgelopen jaren enorm zien toenemen. Julian van der Wijst, co-founder en Chief Technology Officer: “Wij zien dat de afgelopen jaren steeds meer mensen zich verdiepen in Bitcoins en andere digitale valuta. We merken dat aan het aantal nieuwe accounts en aan het aantal transacties. Deze interesse neemt sinds het begin van de coronacrisis sterk toe.”



Hoewel Anycoin Direct al geruime tijd bezig is met het voorbereiden van de nieuwe website, sluit het nu gelanceerde platform goed bij aan bij deze trend. Van der Wijst: “Ons nieuwe platform is zodanig ingericht dat ervaren gebruikers snel hun trades kunnen maken, maar dat mensen met minder of geen ervaring met crypto’s stap voor stap door de transactie worden geleid. Wij zien dat veel mensen interesse hebben in cryptocurrency, maar de stap om daadwerkelijk Bitcoins of een andere digitale munt te kopen is nog altijd heel groot. Wij zijn ervan overtuigd dat we deze mensen via ons nieuwe platform kunnen laten ervaren dat het aan- en verkopen van cryptocurrency niet ingewikkeld en onpersoonlijk hoeft te zijn. We hebben op basis van gesprekken met klanten en een analyse van het zoekgedrag op onze website een structuur ontwikkeld waarmee we gebruikers op een natuurlijke wijze door het aan- of verkoopproces leiden. Zo laten we mensen zien dat de handel in crypto’s inmiddels bijna net zo normaal is als een reguliere bankoverschrijving.”



Anycoin Direct beheert in tegenstelling tot veel andere aanbieders geen tegoeden van haar gebruikers. Van der Wijst: “Als broker faciliteren we de snelle en veilige handel in cryptocurrency’s, maar onze klanten geven er juist de voorkeur aan om hun eigen wallet, hun eigen tegoeden te beheren. Daar heb je steeds meer uitstekende tools, zoals een kleine harde schijf met je eigen tegoeden. We sluiten overigens niet uit dat we in de toekomst het beheren van de wallets van onze klanten in onze dienstverlening zullen opnemen. Maar de klanten van Anycoin Direct zullen altijd de vrije keus houden waar ze hun tegoeden willen neerzetten.”



= einde persbericht =