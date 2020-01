"Een arbeidsmarkt voor iedereen"

Betaald werk is voor iedereen waardevol en moet voor iedereen bereikbaar zijn. Dat is een belangrijke boodschap in het advies ‘In wat voor een land willen we werken’ van de commissie Borstlap, die door Cedris van harte wordt onderschreven. Het is immers onwenselijk als het huidige systeem en de bestaande regels ertoe bijdragen dat grote groepen kwetsbare mensen werkloos thuiszitten of een onzeker baantje vervullen. Cedris is daarom blij met de gemaakte analyse en de geleverde bouwstenen om de huidige regels en systemen op de arbeidsmarkt integraal aan te pakken. Voorzitter van Cedris, Job Cohen: “Een betaalde baan moet voor iedereen bereikbaar zijn, ook voor mensen met een arbeidsbeperking. We moeten nu dus doorpakken en concrete vervolgstappen zetten”.







Extra geld is nodig



Terecht benadrukt het advies dat arbeid niet alleen economisch, maar ook maatschappelijke en sociaal van grote waarde is. Dat vraagt, volgens de commissie, de nodige investeringen in maatwerk en individuele begeleiding van degenen die niet op eigen kracht de arbeidsmarkt kunnen bereiken. “Daarmee bevestigt de commissie dat de bezuinigingstaakstelling op het participatiebudget ongewenst was en de arbeidsmarktkansen van kwetsbare groepen heeft verkleind. Het is dus tijd en noodzaak om dit tij te keren!”, aldus Job Cohen.



Leven lang (praktijk)leren



Het belang van blijvend leren en ontwikkelen is volgens Borstlap voor alle werkenden van belang. Voor hoog- en laag opgeleiden. Daar is Cedris het mee eens. Het voorstel voor een persoonlijk ontwikkelbudget dat gedurende de hele loopbaan beschikbaar is en waarvan de omvang wordt bepaald door het aantal jaren initieel onderwijs is een interessante uitwerkingsrichting. Cedris deelt de mening van de commissie dat vooral het leren op de werkvloer veel meer aandacht verdient, omdat dit bijdraagt aan de duurzame inzet van vooral lager opgeleiden.



Aanpassingsvermogen



Het rapport gaat er echter te gemakkelijk vanuit dat met de juiste opleiding en voortdurende bijscholing werknemers voldoende wendbaar zijn om veranderingen op de arbeidsmarkt op te vangen. Er wordt voorbijgegaan aan de groep mensen met arbeidsbeperkingen die ondanks scholing en allerlei aanvullende ondersteuning, dat aanpassingsvermogen missen. Voor deze mensen is een lokale of regionale leer/werkinfrastructuur nodig die hen voor korte of langere tijd de benodigde ondersteuning biedt en bijdraagt aan het arbeidsfit houden van mensen. Cedris roept op om bij de uitwerking en doordenking van de benodigde fundamentele aanpassingen hieraan niet voorbij te gaan en is graag bereid daaraan mee te werken.



Basisbanen



Cedris ondersteunt de aanbeveling om van maatschappelijk waardevol werk dat nu blijft liggen banen te creëren tegen betaling van het Wettelijk Minimum Loon. Dat kan een goede opstap zijn naar een andere baan of kan ervoor zorgen dat werknemers die hun baan verliezen toch via betaald werk binnen het arbeidsproces blijven, waardoor werkritme en werknemersvaardigheden op peil blijven. Nu er nog altijd meer dan een miljoen mensen werkloos aan de kant staan moet een verdere uitwerking van deze ’basisbanen’ snel worden opgepakt.



Traploos schakelen



De commissie Borstlap adviseert terecht om bestaande inkomensregelingen los te koppelen van persoonlijke ondersteuning. Juist voor kwetsbare medewerkers is het belangrijk dat ze gestimuleerd worden stappen vooruit te zetten, zonder het risico dat bij een (tijdelijke) terugval een inkomensdaling optreedt of maatwerkondersteuning wegvalt. Cedris is het eens met de commissie dat in zo’n traject de persoon centraal moet staan en niet de regeling.



Maatschappelijke alliantie



Uiteraard treedt Cedris graag toe tot de door de commissie voorgestelde brede maatschappelijke alliantie die ertoe moet bijdragen om de arbeidsmarkt duurzaam toegankelijk te maken voor iedereen, in het bijzonder voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.