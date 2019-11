Bescherm consument in virtual reality

Virtual reality (VR) staat op het punt van doorbreken bij het brede publiek. Wetenschappers, technologiejournalisten, maar ook de sector zelf, zijn bezorgd over het gebruik van VR door consumenten. Deze zorgen gaan over sociale relaties, maar betreffen ook lichamelijke, mentale en juridische effecten. Het is de vraag of VR zodanig invasief is, dat deze technologie als medische technologie moet worden gereguleerd. Politieke en maatschappelijke aandacht zijn nodig om consumenten te beschermen. Dat schrijft het Rathenau Instituut in het rapport 'Verantwoord Virtueel. Bescherm consumenten in virtual reality' dat vandaag verschijnt.



Ook is misbruik van marktmacht mogelijk op basis van vele data die in deze spelomgeving over consumenten worden verzameld, blijkt uit literatuurstudie. Grote hightechbedrijven, zoals Facebook, Google en Microsoft, hebben miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van VR-hardware en VR-platforms. Wereldwijd en in Nederland zijn er steeds meer toepassingen verkrijgbaar en VR-brillen worden betaalbaar voor consumenten. VR is een uitbreiding van bestaande sociale media.



Politieke en maatschappelijke aandacht zijn nodig om consumenten te beschermen. Er moet debat op gang komen over rechten in de virtuele wereld. Mag je het gezicht of lijf van iemand anders gebruiken voor jouw avatar? Mag je iemand in VR betasten of doden? Verhelderd moet worden wat bestaande regulering, zoals privacywetgeving en consumentenrecht, betekent voor VR. Voorlichting over en restricties ten aanzien van het gebruik van biometrische data zijn wenselijk, evenals nader onderzoek naar de langetermijneffecten van VR.