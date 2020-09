Historische Kunstbeurs gebruikt straten van Amsterdam als looppaden

De verzamelaar heeft het moeilijk, want het fenomeen kunstbeurs staat anno 2020 onder druk. Het Spiegelkwartier in Amsterdam besloot een platform te bieden voor de kunsthandel om hun bereik ten tijde van het corona-virus te vergroten en het de verzamelaar makkelijk te maken een nieuwe aanwinst te vinden. Amsterdam AAW van 19 tot 27 september, maakt van het Spiegelkwartier een ‘beursvloer’ en van de straten ‘looppaden’. De eerste kunstbeurs ter wereld van groot-formaat, die corona-proof is.



De internationale toerist is inmiddels vertrokken uit Amsterdam en de straten zijn leeg, dus de verzamelaar is uitgenodigd de nieuwe aanwinsten corona-proof te bekijken. Meer dan veertig antiquairs, galeries en kunsthandelaren met internationale allure zich tijdelijk vestigen in het Spiegelkwartier van Amsterdam, dat de gloriedagen van de Nederlandse kunst- en antiekhandel zal herbeleven.



Verschillende kunsthandelaren en antiquairs samen zullen exposeren in reeds bestaande galeries, maar ook in pop-up locaties zoals het koetshuis van het Museum Van Loon, leegstand in en om de Spiegelstraat en particuliere grachtenpanden. Het zal een momentum zijn van ‘vluchtigheid’, maar ook van historisch belang. Een belangrijk Chinees Tang-beeld op een vervoerskrat in plaats van een uitgelicht pedestal de bezoeker niet verbazen en ook een Sluijters van hoge kwaliteit aan de bevlekte wand van een parkeergarage niet.



Nederland hanteert de smart-lockdown en het Spiegelkwartier is uitgegaan van het slechtste scenario, zoals dat in maart. Slechts enkele mensen in de ruimte en enkel horeca aan de straat. De keuze voor september is er een voor mooi weer, met de mogelijkheid tot buiten wachten. Veel handelaren zullen een aparte ruimte maken voor verzamelaars die iets hebben gezien dat meer tijd en nadere inspectie behoeft.



Daarnaast zullen de richtlijnen volgens het RIVM binnen en buiten strikt gehanteerd en gecontroleerd worden door controleurs en schoonmakers ingeschakeld door het Spiegelkwartier. Verder zal de organisatie nationale en regionale ontwikkelingen omtrent het corona-virus nauwlettend in gaten houden om eventuele aan te passen waar nodig.



Op 19 september zal de ‘beursvloer’ worden geopend door Burgemeester Halsema, die de Amsterdamse kunsthandel graag een hart onder de riem steekt. De galeries nodigen vooral de serieuze kunst- en antiekverzamelaar uit hun nieuwe aanwinsten te bekijken.