Cindy van Atteveldt nieuwe CRO van BNG Bank

Per 15 februari 2021 is Cindy van Atteveldt de nieuwe Chief Risk Officer (CRO) van BNG Bank. Haar benoeming is goedgekeurd door de toezichthouder. In de Raad van Bestuur is Cindy van Atteveldt de opvolger van John Reichardt, die als bestuurslid werd benoemd in 2008.



Marjanne Sint, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij zijn ervan overtuigd dat BNG Bank met Cindy een gekwalificeerde CRO krijgt, met veel ervaring in de bankensector. De Raad van Commissarissen is blij haar te kunnen presenteren als opvolger van John Reichardt, die van grote betekenis voor BNG Bank is geweest.”



Cindy van Atteveldt (1972) beschikt over bijna 25 jaar ervaring in de bancaire sector. Zij is vanaf 2016 werkzaam geweest als CFO/CRO bij a.s.r. bank, met verantwoordelijkheid voor finance, risk en balansmanagement. Haar loopbaan is zij in 1996 begonnen bij ABN Amro, in verschillende audit-, risk- en operationsrollen. Vanaf 2002 heeft zij bij ABN Amro-dochter InterBank een Risk Management-afdeling opgezet. In 2007 heeft zij de overstap gemaakt naar Credit Agricole Consumer Finance NL, waar zij tot 2014 de rol van CRO/COO heeft vervuld. Van 2014 tot haar indiensttreding bij a.s.r. bank is zij als directeur Risk Management bij Kempen & Co verantwoordelijk geweest voor de afdeling Risk Management. Cindy van Atteveldt heeft Bestuurlijke Informatiekunde gestudeerd aan Tilburg University.



Vanaf 15 februari 2021 bestaat de Raad van Bestuur uit Gita Salden (CEO), Olivier Labe (CFO) en Cindy van Atteveldt (CRO). Samen met Jaco van Goudswaard (beoogd Chief Operating Officer) en een nog aan te trekken Chief Commercial Officer gaan zij het Executive Committee van de bank vormen.