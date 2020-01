Persbericht genomineerden Jos van Leeuwen Fotoprijs 2019

De vijf nieuwsfoto’s die zijn genomineerd voor de Jos van Leeuwen Fotoprijs zijn bekend. Deze prijs wordt voor het tweede jaar uitgereikt en is door het Algemeen Nederlands Persbureau en fotobureau Hollandse Hoogte in het leven geroepen uit liefde voor de echte Nederlandse nieuwsfotografie.



Genomineerden

De vijf genomineerde beelden zijn gemaakt door Eric Brinkhorst, Siese Veenstra, Marcel van den Bergh, Marcel van Hoorn en Robin van Lonkhuijsen. Hun foto’s maken kans om tot de beste nieuwsfoto van 2019 verkozen te worden. Op 23 januari 2020 wordt de winnaar in Den Haag bekend gemaakt.



Jury

De jury bestaat uit Leo Blom, Roel Rozenburg, Jos van Leeuwen, Nicole Robbers en Alexander Schippers, die de beste nieuwsfoto van 2018 maakte en daarmee de allereerste Jos van Leeuwen Fotoprijs won. Jos van Leeuwen is een rasechte Haagse nieuwsfotograaf, die al decennia lang het regionale nieuws in beeld brengt. Hij reikt de prijs zelf uit.



Publieksprijs

Er wordt ook een Jos van Leeuwen Publieksprijs uitgereikt op 23 januari 2020, door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Elke maand kan het publiek via een nieuwsbrief, social media kanalen en een webpagina stemmen op hun favoriete nieuwsfoto. Maandelijks komt daar één winnaar uit, die daarmee is genomineerd voor de jaarlijkse Jos van Leeuwen Publieksprijs.



De genomineerden tot nu toe: Eric Brinkhorst, Arie Kievit (2x), Robin van Lonkhuijsen, Olaf Kraak, Marcel van Hoorn, Roland Heitink, Manon Bruininga, Phil Nijhuis, Remko de Waal (2x). Steven van den Kruit won de Publiekprijs 2018.



Bekijk via deze link de foto’s die voor de Publieksprijs zijn genomineerd: https://nieuwsfotovandemaand.anp.nl/winnende-nieuw...