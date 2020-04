Vier ondernemers slaan handen ineen in strijd tegen coronacrisis

Dankzij een unieke samenwerking tussen Noord-Limburgse bedrijven Brienen aan de Maas, Verstraaten Groep, OTTO Work Force en Munckhof Groep werden afgelopen weekend meer dan duizend aspergepakketten bezorgd door heel Nederland.



Horst, 15 april 2020



De economische impact van de coronacrisis dwingt ondernemers om anders te gaan denken. Samen moet deze strijd gewonnen worden en dat levert bijzondere initiatieven op. Zo ontstond de unieke samenwerking tussen sterrenrestaurant Brienen aan de Maas, Verstraaten Groep, OTTO Work Force en Munckhof Groep. Krachten worden gebundeld en op paaszaterdag werden door heel Nederland meer dan 1000 mensen voorzien van luxe aspergepakketten.



Samen sterk in de regio



Waar het voor restauranthouder René Brienen normaal gesproken hoogseizoen is in deze tijd van het jaar, zijn ook zijn deuren nu noodgedwongen gesloten. Als alternatief biedt hij luxe aspergepakketten aan voor thuis. In eerste instantie was hij hier nog niet van overtuigd, maar dankzij opdrachtgever en collega-ondernemer Frank van Gool van OTTO Work Force heeft hij de schouders eronder gezet. En met succes; afgelopen weekend werden ruim 1000 pakketten bezorgd. Verstraaten en Munckhof zorgden samen voor het complete logistieke proces. Naast de vier genoemde bedrijven waren ook Martens Asperges, Smedts Wijnimport en Boom Transport bij het project betrokken.



Van personenvervoer naar bezorgservice



Ook voor personenvervoerder Munckhof hangt de vlag er tijdens de coronacrisis anders bij. Door alle maatregelen ligt het personenvervoer voor een groot gedeelte stil en dit heeft natuurlijk ook economische impact. Om die reden zet Munckhof al haar capaciteit, waaronder 1300 voertuigen en 1500 chauffeurs, in om anderen te ondersteunen. De match met restaurant Brienen aan de Maas was gelukkig snel gevonden. Afgelopen weekend reden er 20 Munckhof-voertuigen en 5 Verstraaten-voertuigen in totaal 5400 kilometer om 1040 pakketten te bezorgen door heel Nederland en een stukje Duitsland.



“Ondanks dat de impact van de coronacrisis voelbaar is, brengt het ook hele mooie initiatieven. Het is bijzonder om te zien hoe deze samenwerking in no time succesvol gerealiseerd is. De saamhorigheid is bij iedereen voelbaar. Dat is super!” aldus Tom Roefs, Algemeen Directeur Munckhof Groep



Ondernemers steunen elkaar



Ondanks dat het bedrijf OTTO Work Force juist meer omzet draait in deze tijd, ziet Algemeen Directeur Frank van Gool het als zijn plicht juist nu de lokale verbinding op te zoeken: “Waar mogelijk proberen wij ondernemers die het moeilijker hebben in deze tijd te helpen. Dit bijzondere initiatief dragen we een warm hart toe en daarom hebben we zo’n 550 pakketten afgenomen en laten bezorgen als geschenk aan onze stafmedewerkers.”



Sterrenkok en ondernemer René Brienen heeft alleen maar lof voor deze betrokkenheid: “Het is geweldig om te ervaren hoe het initiatief door iedereen wordt ondersteund, van logistieke partijen tot aan de aspergeteler en van leveranciers tot aan afnemers. Zonder hen was dit nooit gelukt. Afgelopen dagen heb ik echt de kracht van samenwerking gezien. Deze ondernemers hebben hun hart op de juiste plek.”